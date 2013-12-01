تجهیزات ورزشی برای مدارس لرستان خریداری شد

فرزاد بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تحصیلی جاری کار خرید تجهیزات ورزشی برای مدارس سطح استان آغاز شده است.

وی بیان داشت: تا کنون طی دو مرحله اقدام به خرید تجهیزات ورزشی برای مدارس سطح استان کرده ایم.

معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح های ورزشی در سطح مدارس لرستان اشاره کرد و گفت: تا کنون طرح سباح در سطح دو هزار دانش آموز لرستانی اجرا شده است.

بهاروند با اشاره به اجرای طرح آموزش ژیمناستیک در سطح دانش آموزان پایه دوم ابتدایی استان تصریح کرد: همچنین طرح تناورز نیز درسطح دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حال اجرا است.

وی اجرای طرح آموزش تنیس روی میز بین دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی را یکی دیگر از برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: همچنین هم اکنون طرح آموزش بسکتبال بین دانش آموزان دوره اول متوسطه در حال اجرا است.

