نیاز 500 میلیاردی طرح انتقال آب کاکارضا به خرم آباد/ پیگیری برای ورود بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان با اشاره به روند اجرای خط انتقال آب کاکارضا به خرم آباد اظهار داشت: روند اجرای پروژه مطلوب است و عقب ماندگی کمی که در اجرای کار وجود دارد نیز طبیعی و معقول است.

وی برای تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه قول مساعد داد و بیان داشت: در این راستا امیدواریم این بخش از پروژه در سال 93 به بهره برداری برسد.

استاندار لرستان با بیان اینکه کل سامانه و طرح انتقال آب کاکارضا به خرم آباد یک پروژه انتقال آب حوزه به حوزه بزرگ است، افزود: درصد مهمی از توسعه شهر خرم آباد در گرو اجرای این پروژه است.

بازوند با بیان اینکه در قالب اجرای این طرح انتقال آب دو سد سراب تلخ و مخملکوه در نظر گرفته شده است، افزود: در مجموع کل پروژه اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان نیاز دارد.

وی افزود: در حال حاضر کل طرح انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد حدود 25 تا 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 70 درصد کار مربوط به این پروژه باقی مانده است.

استاندار لرستان یادآور شد: برای انجام میزان کار باقی مانده از این پروژه نیازمند یک برنامه جدید مالی هستیم که اگر بخواهیم این برنامه را در قالب اعتبارات دولتی به پیش ببریم روند کار بسیار طولانی خواهد شد.

بازوند عنوان کرد: در این راستا صحبت هایی با مشاور و کارفرمای طرح انجام شده تا بتوانیم در سال 92 به نوعی این پروژه را از لحاظ مالی تعیین تکلیف کنیم.

وی با بیان اینکه استفاده از سرمایه گذار داخلی، فاینانس خارجی و واگذاری به بخش خصوصی مانند قرارگاه خاتم الانبیا از جمله گزینه های در دستور کار است، عنوان کرد: اگر بتوانیم بحث مالی پروژه را در سال 92 تعیین تکلیف کنیم کار بزرگی صورت داده ایم.