عملکرد گلستان در اجرای قانون مدیریت پسماند ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مجابی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل محیط زیست استان گلستان ابراز کرد: افرادی که در حوزه محیط زیست مسئولیت دارند باید بتوانند به خوبی قانون مدیریت پسماند را در استان اجرا کنند.

وی با بیان اینکه در برنامه اول تا پنجم کشور، موضوع محیط زیست را لحاظ کرده است، بیان داشت: متاسفانه موضوع محیط زیست طی سالهای گذشته در برنامه های دولت مورد توجه قرار نگرفته است.

مجابی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه پنج شهر آلوده در کشور بود ولی این تعداد در برنامه چهارم به هفت شهر رسید.

وی تاکید کرد: قرار بود در سال 90 آلودگی ها به حد استاندارد برسد ولی تا به امروز نه تنها این مشکلات حل نشده بلکه آلودگی ها رشد هم داشته است.

دریاچه ارومیه دو میلیون سال زودتر به مرگ طبیعی نزدیک شده است

وی با اشاره به دریاچه ارومیه اظهار کرد: این دریاچه دو میلیون سال زودتر از زمان طبیعی به مرگ نزدیک شده است و باید سعی کرد این دریاچه را حفاظت کرد تا به روزهای اولیه بازگردد.

معاون توسعه و مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور تصریح کرد: اگر این دریاچه خشک شود یک اکوسیستم نابود خواهد شد و یک نوع بحران اساسی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: با خشک شدن این دریاچه مشکلاتی برای حدود پنج میلیون نفر از مردم آن منطقه ایجاد خواهد شد و همچنین همه آبهای اطراف شور می شود.

مجابی تصریح کرد: در این زمینه نباید سعی کرد همه تلاش ها را برای افزایش توسعه و اشتغال ایجاد کرد بلکه باید شرایط توسعه پایدار را در نظر گرفت.

رویکرد ما به محیط زیست عرفانی است

سید محمد مجابی با بیان اینکه در اسلام محیط زیست ارزش بالایی دارد، گفت: اگر طبیعت را به عنوان یک موجود نگاه کنیم باید برای آن احترام فراوانی قائل شویم چرا که این امر در دین و آیین مورد تاکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در دنیا محیط زیست جزء بحث های مهم است و از زمانی که قرن بیستم آغاز شد این بحث هم مورد توجه قرار گرفت، لذا باید در ارتباط با محیط زیست نگاهمان را وسیع تر کنیم و با رویکرد توسعه پایدار به پیش رویم چرا که این همان نگاه دین و آیین ما است.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در سال 1404 باید به محیط زیست سالمی دست یابیم، بیان کرد: دولت تدبیر و امید برنامه هایی را در حوزه محیط زیست در 18 بند تدوین کرده است که یکی از اولویت های اساسی این برنامه ها حفاظت از محیط زیست است.

مجابی با بیان اینکه در حال حاضر خطرات زیادی محیط زیست کشور را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: با توجه به خطرهایی که در این حوزه همچون ریزگردها و بسیاری خطرات دیگر وجود دارد باید از محیط طبیعی کشور حفاظت دقیقی انجام شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از بحث هایی که در برنامه توسعه پایدار محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد بحث ساختار است که در این زمینه، همه نهاد ها و دستگاه های دولتی سهیم هستند.

معاون توسعه و مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به بندهایی از موضوع ساختار تصریح داشت: در این حوزه با دستور رئیس جمهور باید در تمامی دستگاه ها و ادارت دفاتر محیط زیست وجود داشته و همچنینی در سازمان مدیرت کشور نیز دفتری با عنوان توسعه پایدار محیط زیست ایجاد شود.

وی اضافه کرد: همچنین در این برنامه کارکنان محیط زیست کشور به خصوص محیط بانان که در حال حاضر مشکلات زیادی را تحمل می کنند مورد توجه قرار گرفته است.



باید نگاه اقتصادی درست به محیط زیست داشت

معاون توسعه و مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشورگفت: در برنامه ای که توسط رئیس جمهور تدوین شده است سعی شده است تا نگاه اقتصادی درستی به مقوله محیط زیست شود.

سید محمد مجابی افزود: استان گلستان استانی است که از همه موهبت های الهی همچون دریا، کوه ، جنگل ، دشت و جزیره برخوردار است و این یعنی با توجه به این امر باید بتوانید به درستی از این موهبت های الهی استفاده کنیم.

وی ابراز داشت: این استان می تواند در بحث گردشگری طبیعی حرف های زیادی داشته باشد و بهره برداری اقتصادی را فقط به بهره برداری چوب از جنگل ها اختصاص ندهد.

مجابی ادامه داد: بهره برداری اقتصادی درست یکی از بندهای این برنامه برای محیط زیست است که در آینده ای نزدیک مورد اجرا قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه باید از پتانسیل های موجود به درستی استفاده کرد ، بیان داشت: باید بدانیم از مواهب طبیعی به چه صورت بهره برداری کنیم و رفاه و راحتی را برای خودمان فقط نخواهیم بلکه باید به فکر آیندگان و توسعه پایدار باشیم و عدالت بین نسلی را برقرار کنیم.

سید محمد مجابی گلستان را یکی از استان های برتر در حوزه تشکل های مردم نهاد دانست و تاکید کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال خواسته های مردمی است تا به این وسیله تعادل و تعامل را بین همه جامعه برقرار کند.