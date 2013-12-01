1300 پروژه نیمه تمام در اردبیل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سيدحامد عاملي عصر یکشنبه در جلسه بررسي پروژه های نیمه تمام استان اردبیل اضافه کرد: برای اجرا و تکمیل این پروژه ها اعتباری بالغ بر شش هزار و 450 میلیارد ریال هزینه شده است.

وي با اشاره به اجرا و بهره برداری این طرح ها طی پنج مرحله تصريح كرد: تعدادي از پروژه ها در سطح شهرستان ها توسط دستگاه هاي اجرايي و شهرداران و تعدادي نيز از طريق دهياران تكميل و بهره برداري شده است .

معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه این پروژه ها در مناسبت هایی نظیر دهه فجر، سوم خرداد، هفته دولت، دفاع مقدس و بسیج افتتاح شده است، ادامه داد: اكثريت اين پروژه ها در زمينه مسكن مهر، مقاوم سازي مسكن روستايي، احداث مدارس، آبرساني به روستاها، راه و شهرسازي و... بوده است.

وی متذکر شد: براین اساس امسال همزمان با هفته بسیج نیز 149 پروژه و هزار و 167 واحد مسكن شهري و روستايي با اعتبار هزار و 30 میلیارد ریالی در سطح استان به بهره برداری رسید.

عاملي با تاکید بر اینکه تلاش مي شود هرگونه نقص در مورد تكميل پروژه هاي در دست اقدام تا آخر آذرماه سالجاري برطرف و در موعد مقرر به مرحله بهره برداري برسند، از فرمانداران خواست ليست آخرين وضعيت پروژه هاي قابل افتتاح را به روز كرده و به استانداري اعلام كنند تا پس از جمع بندي اقدامات لازم در اين خصوص به عمل آيد .