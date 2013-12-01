شهردار جدید کوهدشت معارفه شد/ کرمی برای سومین بار بر صندلی شهرداری نشست

به گزارش خبرنگار مهر، مراد کرمی پیش از این مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان بوده و سابقه دو دوره مسئولیت شهرداری کوهدشت در سال های 68 و78 را در پرونده مسئولیتی خود داردو این سومین بار است که بر کرسی شهرداری این شهر می نشیند.

رئیس شورای اسلامی شهر کوهدشت ظهر یکشنبه دراین مراسم با بیان اینکه کوهدشت با بیش از 100 هزار نفر جمعیت فقیرترین شهر لرستان است، گفت: کوهدشت باوجود فقیر بودن و محرومیت، هیچ گونه درآمدی ندارد و جز درآمدهای دولتی هیچ چیز دیگری نمی تواند آن را از وضعیت موجود نجات دهد.

بابا مراد درویشی افزود: یکی از وظایف مهم شورای شهر انتخاب شهرداری کاردان است که ما با انتخاب مراد کرمی سعی کرده ایم گام مثبتی در راه پیشرفت کوهدشت برداریم.

درویشی یادآور شد: موفقیت شهردار جز با همکاری مردم و دستگاههای مرتبط میسر نیست و انتظار داریم مردم با مشارکت در کار آبادانی این شهرستان و رعایت حقوق شهروندی شهرداری را در رسیدن به اهدافش کمک کنند.

در این مراسم که در مجتمع امید کوهدشت برگزار شد از محمد حسین پور شهردار سابق کوهدشت و کامران کوشکی سرپرست شهرداری این شهرستان تقدیر شد.