غبار روبی مزار شهدا شاهرود توسط بسیج هنرمندان/ تنها نگذاشتن ولایت فقیه مهمترین بخش وصیت شهدا به امت

عباس اعتماد که بعد از ظهر یکشنبه به همراه دیگر هنرمندان بسیجی برای غبار روبی و گلباران غبور پاک شهدا در مزار شهدای شاهرود حاضر شده بود با اشاره به این که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا وظیفه ای است که بر دوش آحاد ملت ایران نهاده شده است و این وظیفه بر دوش بسیجیان سنگیتر است افزود: بسیج هنرمندان شاهرود با حضور بر مزار شهدای این شهر و قرائت فاتحه و غبار روبی و هم نشینی با خانواده شهدای حاضر در این مکان سعی در انجام بخشی از این وظیفه سنگین داشتند.

وی با تاکید بر اینکه در میان شهدا افراد مختلف با مناصب گوناگون وجود داشته اند که همه برای یک هدف به میدان پیکار حق علیه باطل شتافته اند اظهار داشت: رها کردن این دنیا و گذشتن از وابستگی ها و زیبایی های آن کاری است که هر کسی نمی تواند انجام دهد.

از شما امت با ایمان میخواهم امام را در هیچ لحظه ای تنها نگذارید

به جمع زیارت کنندگان قبور شهدا می روم. خانمی که خود را همسایه شهید غنیمت پور معرفی کرد می گوید: شهید غنیمت پور فرشته ای بود که ما، قدرش را ندانستیم. انشاالله در قیامت، دست ما را هم بگیرد.

وی با اشاره به این که این شهید بزرگوار از همان اول آدم بی نظیری بود و همیشه به همه کمک می کرد و برای کار خیر آماده بود خاطر نشان کرد: حسین، سه خواهر و یک برادر دارد و مادرش کمتر از یک سال است که فوت شده است. قرار بود ازدواج کند. انگار مادرش به خواستگاری هم رفته بود اما حسین رفت و دیگر بر نگشت.

روی قبر شهید غنیمت پور نوشته: 24 دی ماه سال65 درعملیات کربلای پنج شلمچه در 24 سالگی آسمانی شده است و در قسمتی از وصیت نامه که روی سنگ مزارش حک شده آمده است:" خدایا در این لحظه ما از تو فقط و فقط قوت و قدرت و ایمان و رشادت و شجاعت را طلب می کنیم. از شما امت با ایمان می خواهم که امام را در هیچ لحظه تنها نگذارید."

هفتمین سالگرد شهادت خلبان امید جوادی در هفته بسیج

خواهر شهید خلبان امید جوادی پور نیز در جمع غبار روبان مزار شهداست، می گوید: امید فارغ التحصیل خلبانی، خلبان دوم شکاری بود. 21سال بیشتر نداشت که عازم ماموریت می شد.

وی با اشاره به اینکه امید و جمعی از خلبانان، عازم ماموریت از تهران به شیراز و سپس بندرعباس بودند و به همین علت، مخزن بنزین هواپیما پُر بود نحوه شهادت برادرش را این گونه بیان می کند: بعد از چند دقیقه که هواپیما ارتفاع گرفت در انتهای باند، دچار نقص فنی شده و بال راست هواپیما واژگون و منجر به سقوط هواپیما می شود.

خواهر شهید خلبان جوادی پور ادامه داد: در این سانحه شش خلبان و 36 خدمه هواپیما و عده ای از نیروی دریایی و هوایی سپاه و ... به فیض شهادت نائل شدند.

روی مزار این شهید نوشته : "متولد شش بهمن 63 بوده و ششم آذر ماه که گذشت هفتمین سالگرد شهادتش بوده است."

شهادت آرزوی دیرینه جواد بود

مادر شهید مهناو یکم ابوالفضل تیموری نیز بر مزار پسرش حاضر است می گوید: ابوالفضل1351 به دنیا آمد و 1374 پر کشید، همه جواد صدایش می کردند، در نیروی دریایی بوشهرخدمت می کرد، 52 روز بود که ازدواج کرده بود، وقتی به بوشهر رفت نمی دانست 15 روز می گذرد که خانمش باردار است، دخترش امسال به دانشگاه رفت. عشق شهادت داشت.

وی نحوه اطلاع از شهادت جوادش را اینگونه بیان می کند: چند روزی بی قرار بودم، خوابی که دیده بودم پریشانم کرده بود. یک روز در میان زنگ می زد اما دو روزی بود که ازش بی خبر بودم. وقتی وسایلش را بعد از شهادت آوردند پلاک "الله" هم دربین وسایلش بود. پلاکی که تا به حال فقط یک بار آن را در خواب دیده بودم. انگار به جواد الهام شده بود، وسایلش را تحویل داده و برای شهادت، آرزوی دیرینه اش، آماده بود.