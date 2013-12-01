ضرورت تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای حل مشکلات مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاحی باباجان شامگاه یکشنبه در جلسه مدیران تعاونی های مسکن مهر استان خواستار تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای ارائه طرح جامع در خصوص مسائل و مشکلات مسکن مهر و تأمین نقدینگی و تسهیلات باقیمانده آنها شد.

فلاحی باباجان با اشاره به اینکه، پروژه مسکن مهر مربوط به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است، گفت: متأسفانه عدم تعهد به موقع در اجرای این پروژه ها موجب نارضایتی متقاضیان و ثبت نام کنندگان مسکن مهر شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس از مسئولان ذیربط خواست با نظارت و پی گیری امورات اجرایی شرکت های تعاونی مسکن مهر با بسیج عمومی در ساخت این اماکن تسریع شود.

وی، به انتظار چندین ساله متقاضیان مسکن اشاره کرد و افزود: متأسفانه برخی شرکتهای تعاونی به تعهدات خود در قبال متقاضیان عمل نکرده و نارضایتی شهروندان را فراهم کرده اند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته راهبری زلزله ارسباران در مرکز استان در جهت گیری مسائل و مشکلات زلزله سال گذشته و تفویض اختیارات لازم دراین خصوص خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن این کمیته در امورات مربوط به زلزله بخصوص در پیگیری و تخصیص اعتبارات لازم در بازسازی زیرساختهای مناطق زلزله زده شد.

معاون فرماندار اهر نیز در این جلسه از اجرای هزار و 823 واحد مسکونی مسکن مهر در قالب 20 شرکت تعاونی مسکن خبر داد و افزود: تاکنون 418 واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده و 175 واحد در شرف اتمام و واگذاری به متقاضیان بوده و مابقی پروژه های مسکن مهر پیشرفت 80 درصدی دارند.

دراین جلسه مدیران شرکت تعاونی بااشاره به وقوع زلزله سال 91 و مشکلات ایجاد شده در زلزله سال گذشته که اجرای این پروژه را به تعویق انداخته بود، خواستار افزایش مبلغ وام پرداختی و افزایش تسهیلات دوران مشارکت و تمدید آنها به مدت شش ماه دیگر شدند.