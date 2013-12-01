همه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با سازمان بازرسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان کرمانشاه که در سالن جلسات دادگستری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد سازمان بازرسی همواره بر رفع و رجوع مشکلات بوده که این یک رویکرد مثبت است.

وی افزود: اگر در جایی تخلفی انجام شود و بازرسی صورت نگیرد مشکل عمیق تر شده و تخلف بزرگتری صورت می گیرد لذا بازرسی امری است که همه مدیران باید از آن استقبال کنند.

رضایی خاطر نشان کرد: امیدوارم این تغییر وتحولات ایجاد شده برای استان کرمانشاه مثبت باشد و همه ما بتوانیم در راستای پیشرفت هر چه بیشتر استان گام برداریم.

وی یاد آور شد: استان کرمانشاه حدود 10 هزار شهید و 20 هزار آزاده را تقدیم این انقلاب کرده و ابتدا و انتهای جنگ نیز از این استان بوده است لذا همه مسئولان باید خود را خادم مردم کرمانشاه بدانند و برای سربلندی آن تلاش کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: هر نوع هماهنگی و همکاری با سازمان بازرسی وظیفه مدیران اجرایی استان است و امیدوارم که با همکاری هم بتوانیم در توسعه و جهش استان که حق مسلم مردم کرمانشاه است تلاش کنیم.

رضایی در پایان عنوان کرد: آمدن خود به استان کرمانشاه و خدمت به مردم بزرگ این استان را لطف خدواند متعال می دانم لذا برای حل مشکلات از همه تلاش، پیگیری، جدیت و فکر و برنامه می خواهم.