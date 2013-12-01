کوهدشت از نظر عمران شهری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمزه پور ظهر یکشنبه در آیین معارفه شهردار جدید کوهدشت با بیان این که کوهدشت از نظر وسعت و جمعیت سومین شهرستان لرستان است اما از نظر عمران آخرین شهر این استان است، گفت: کوهدشت نه فضای شهری خوبی دارد نه وضعیت معیشتی مناسبی و این وضعیت در شان مردم خوب و ولایت مدار این شهرستان نیست.

فرماندار کوهدشت افزود: کوهدشت از نظر نیروی انسانی توانمندی های بالایی دارد چنان که چهره های علمی، ورزشی و فرهنگی شاخصی در سطح کشور و حتی جهان تحویل داده است.

وی بیان داشت: مسئولان بلند پایه ای در کشور پست های کلیدی را در دست دارند که از کوهدشت برخاسته اند اما با این وجود این شهرستان وضعیت مطلوبی ندارد.

حمزه پور ضمن اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرداری کوهدشت، تصریح کرد: مگر می شود یک شهر با 100 هزار نفر جمعیت، 600 نفر نیرو در شهرداری اش مشغول کار باشند و همین یک معضل بزرگ برای شهرداری است تا نتواند از پس کارهای عمرانی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان خود براید.

فرماندار کوهدشت ادامه داد: چگونه است با کسی که در فضای کمربند شهر به راحتی ساختمان سازی کرده و ضرر و زیان بسیاری به شهر و نقشه آن زده برخورد نمی شود.

حمزه پور یادآور شد: باید همه شهردار را کمک کنند تا کوهدشت را از وضعیت تاسف بار فعلی نجات دهد، چرا که آسفالت، فضای سبز و مبلمان مناسبی ندارد.