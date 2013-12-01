کارهای عقب مانده زیادی در حوزه محیط زیست وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد ممشتی عصر یکشنبه در مراسم تودیع خود ابراز داشت: با ایده آل های محیط زیستی موجود در کشور فاصله زیادی داریم اما در این چند ساله سعی کردیم تا با توجه به تجهیزات کمی که در اختیار داشتیم کارها را به پیش ببریم.

وی افزود: در سال 90 حدود 197 پست در این اداره وجود داشت و در یک مرحله توانستیم این پست ها به 330 و در مرحله بعد به 666 پست برسانیم.

ممشتی بیان داشت: همچنین در این چند ساله توانستیم اداره شهرستان گرگان ، کلاله و نمایندگی شهرستان مراوه تپه را راه اندازی کرده و زمینی را نیز برای مرکز دریایی تحقیقات بندر گز خریداری کنیم.

وی ادامه داد: از سال 90 تا به امروز نیز حدود 17 محیط بان به استان اضافه شده و همچنین در حوزه اعتبارات تملک دارایی 49 درصد و هزینه ای 23 درصد پیشرفت داشته ایم.

مدیر کل سابق محیط زیست استان با بیان این که در مدت مدیریت افزایش مراکز فنی و آزمایشگاهی را پیگیری کردیم گفت: همچنین در حال حاضر این استان تنها استانی است که توانسته دستگاه سنجش آلاینده خریداری کند.