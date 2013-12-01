54 هزار نخ سیگار قاچاق در ازنا کشف و ضبط شد/ انهدام باند سارقین گوشی همراه

سرهنگ غلامعلی جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش پرسنل آگاهی شهرستان ازنا اظهار داشت: باند سارقین گوشی های تلفن همراه در این شهرستان دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در این زمینه تعداد 42 دستگاه گوشی همراه و یک دستگاه کامپیوتر کشف و ضبط شده است افزود: سه نفر در این رابطه شناسایی که یک نفر از آن ها دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی است.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا همچنین از کشف و ضبط 54 هزار و 800 نخ سیگار قاچاق توسط پلیس اطلاعات شهرستان ازنا خبر داد.

وی با اشاره به انجام عملیات اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت تصریح کرد: یک دستگاه خودرو توسط پلیس اطلاعات شهرستان ازنا متوقف شد که در بازرسی از این خودرو این مقدار سیگار قاچاق و 80 بسته تنباکو کشف شد.

سرهنگ جودکی با بیان اینکه در این رابطه نیز یک نفر بازداشت شده است افزود: این فرد از افراد سابقه دار است که قصد داشت سیگارهای قاچاق را در سطح شهرستان توزیع کند.

وی ادامه داد: پرونده هایی برای این افراد تشکیل شده و برای رسیدگی تحویل مقامات قضایی شده است.