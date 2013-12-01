دیدگاه مدیران نسبت به سازمان بازرسی باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان کرمانشاه که در سالن جلسات دادگستری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: مدیران ما نسبت به امر بازرسی یک دیدگاه منفی دارند لذا ما باید طوری عمل کنیم که مدیران دیدگاه خود را در این خصوص تغییر دهند.

وی افزود: اولین فلسفه سازمان بازرسی دیدن تلاش ها و زحمات مدیران و کارکنان است و سعی می کند بیشتر به جهات مثبت بپردازد، بنابراین مدیران نیز باید با یک نگاه مثبت به این سازمان نگاه کنند.

حجت الاسلام مظفری یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی بر مچ گیری افراد و آزار و اذیت آنها نیست بلکه این سازمان می خواهد با متخلف برخورد کرده و به همه افراد به یک دید نگاه کند.

وی خاطر نشان کرد: در هر اداره ای باید این مسئله نهادینه شود که مدیران از بازرسی استقبال کنند تا اگر نقاط ضعفی وجود داشته باشد بتوان جهت اصلاح آنها اقدامات لازم را انجام داد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه به بحث کمبود نیروی انسانی در سازمان بازرسی استان کرمانشاه اشاره کرد و خواستار به کار گیری افراد بیشتر در این سازمان شد تا امور مربوط به صورت بهتر و روان تری پیش رود.

وی در پایان یادآور شد: باید ساز و کاری طراحی شود که گزارش سازمان بازرسی اصل مسلم تلقی شده و طبق آن گزارش بتوان رای صادر کرد و برخی از مراحل غیر لازم را نیز حذف کرد تا در روند کارها تسریع ایجاد شود.