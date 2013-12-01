بزرگترين واحد سنگبري كشور در اردبيل راه اندازی شد/ اشتغالزایی 50 هزار نفر طی دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزيزي عصر یکشنبه در بررسی طرح هاي صنعتي در دست اجرا در شهرك های صنعتي اردبيل افزود: فاز اول این طرح پیش از این افتتاح شده و با افتتاح فاز دوم و فازهای بعدی این واحد تولیدی به بزرگترین واحد سنگبری و تولید سنگ های تزئینی کشور شناخته خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح فاز اول این واحد با حدود 445 ميليارد ريال سرمايه گذاري خارجي طی شش ماه تاکید کرد: فازهاي بعدي اين واحد نيز با ظرفيت سالانه 300 هزار تن و پيش بيني حدود 600 ميليارد ريال سرمايه گذاري از 45 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار بوده و قرار است حداكثر تا سه ماه آينده به بهره برداري برسد .

به گفته رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اين سرمايه گذار خارجي در كنار طرح سنگبري و توليد سنگهاي تزييني، سه طرح ديگر شامل توليد تجهيزات و ماشين آلات آسياب و خشك كن سيمان، توليد پوشاك زنانه و مردانه تارپودي و توليد انواع محصولات چرمي با حدود هزار و 200 ميليارد ريال سرمايه گذاري و هزار و200 نفر اشتغال زايي در دست اجرا دارد.

وی با بیان اینکه این طرح های تولیدی نیز بطور ميانگين از بالاي 50 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار هستند، پيش بيني کرد تمامي اين طرحها در شش ماه آينده به بهره برداري كامل برسند.

عزیزی ادامه داد: براي مجموعه اين چهار طرح حدود 10 هكتار زمين از شركت صنعتي شماره دو اردبيل در اختيار اين سرمايه گذار قرار گرفته و علاوه بر واحدهاي صنعتي واحدهاي جانبي ديگر همانند ساختمان اداري، درمانگاه اختصاصي، نمايشگاه عرضه محصولات توليدي، فروشگاه مصرف كاركنان و... احداث شده است.

وی متذکر شد: با توجه به مذاكرات انجام شده اين سرمايه گذار آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در چند طرح ديگر در حوزه شهرستان هاي اردبيل، خلخال، مشگين شهر، نير و كوثر اعلام کرده و براي تعدادي از آنها نيز مكان يابي شده و در آينده نزديك با آماده شدن طرح توجيهي هر يك از آنها سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جواز تاسيس آنا را صادر خواهد كرد.

این مسئول همچنين با بیان اینکه قرار است اكثر توليدات این واحدها صادر شود، يادآور شد: سرمایه گذار طرح اطمينان داده است با به بهره برداري مجموعه طرحهاي صنعتي توافق شده علاوه بر افزایش دو ميليارد دلار به کل صادرات استان اردبیل، طی دو سال آينده حداقل برای 50 هزار نفر در استان اشتغال ايجاد خواهد شد.

وی يكي از مشكلات سرمايه گذاري در كشور و بالطبع این استان را طولاني بودن زمان تكميل و اتمام طرح در دست اجرا برشمرد و در عین حال ایجاد این واحدهای تولیدی و صنعتی را تجربه بسيار موفقي دانست و تاکید کرد که سرمايه گذاران داخلي مي توانند از اين سرمايه گذار خارجي در رابطه با بهره وري سرمايه الگوبرداري کنند.