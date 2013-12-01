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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۱

حجت الاسلام گودرزی:

20 وقف جدید طی امسال در بروجرد به ثبت رسید

20 وقف جدید طی امسال در بروجرد به ثبت رسید

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد از ثبت بیش از 20 مورد وقف جدید در سال 92 در بروجرد خبرداد.

حجت الاسلام رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری بیش از 20 مورد وقف جدید در بروجرد به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: این موقوفات شامل چهار دانگ خانه مسکونی برای ساخت درمانگاه خیریه، 603 متر زمین برای ساخت درمانگاه خیریه، یک واحد مسکونی برای رسیدگی به امور سالمندان، 20 هزار متر زمین برای روضه سیدالشهداء، یک واحد مسکونی برای حسینیه و... بوده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن هفته وقف اظهار داشت: همچنین به مناسبت هفته وقف همایشهایی با حضور اصناف، واحدهای تولیدی و هیئت امنای مساجد بروجرد برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام گودرزی ادامه داد: هدف از برگزاری این همایشها تبیین و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ وقف در میان عامه مردم، کسبه، بازاریان و فرهنگیان و دیگر اقشار مختلف است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد افزود: همچنین در هفته وقف دو نمایشگاه در امامزاده جعفر(ع) و مصلای نمازجمعه بروجرد برپا خواهد شد.

وی بیان داشت: این نمایشگاهها در قالب بنرها و پوسترهای متنوع با موضوع گزارشهای عمرانی و موقوفات جدید در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2186720

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