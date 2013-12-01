شرایط مورد نیاز برای آغاز به کار گمرک ازنا فراهم شد

محمود بوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست استاندار لرستان و نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ساختمان گمرک اظهار داشت: در این نشست مصوب شد همه امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای آغاز به کار گمرک تا روز سه شنبه در این مکان مستقر شوند.

وی با بیان اینکه امروز شرایط مورد نیاز از جمله جرثقیل و لیفتراک برای استقرار گمرک فراهم شده است افزود: اکثر تعهدات منطقه ویژه اقتصادی برای گمرک مهیا شده است.

فرماندار شهرستان ازنا با بیان اینکه پیگیری های لازم برای آغاز به کار رسمی گمرک شهرستان ازنا انجام شده است عنوان کرد: با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم این گمرک تا پایان هفته جاری آغاز به کار کند.

بنابر این گزارش گمرک شهرستان ازنا با وجود افتتاح رسمی در تیرماه سال جاری برای سومین بار، هنوز آغاز به کار نکرده است و این در حالیست که صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا برای ترخیص بارهای مورد نیاز با مشکلاتی مواجه هستند.

بنا بر این گزارش در سفر اخیر بازوند استاندار لرستان به شهرستان ازنا مقرر شد فعالیت رسمی گمرک این شهرستان تا پایان هفته جاری آغاز شود.