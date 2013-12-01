تركان و زنگنه در فهرست رياست نظام مهندسي كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر معرفي دو چهره شناخته شده دولت از ميان 8 کانديداي رياست سازمان نظام مهندسي به رئيس جمهور در حالي رسانه اي شد که اكبر ترکان با دارا بودن مشاغلي چون مشاور رئيس جمهور، رئيس دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد، سرپرستي معاونت بين الملل رياست جمهوري، دبير خانه جنبش عدم تعهد و رياست سازمان فضايي ايران توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.

حال آنکه فارغ از دارا بودن تخصص، داشتن فرصت رسيدگي به مسئولیت ها و مشاغل شاخصه طبیعی و بدیهی برای انتخاب يک مدير است.

این در حالی است که درگیری های کاری و محورهای پیش روی وزير نفت دولت تدبير و اميد هم علي رغم مشغله هاي نفتي زياد و شرايط تحريم در نوع خود قابل توجه است. آنچه روشن است توجه رئيس جمهور دولت تدبير و اميد به فلسفه کانديداتوري ترکان و زنگنه براي رياست سازمان نظام مهندسي است يعني دو چهره اي که مراکز مهم اقتصادي، علمي و بين المللي کشور را در اختيار گرفته اند.

حال بايد منتظر ماند که آيا مهر تاييد رئيس‌جمهور بر برگه اين دو يار دولت خواهد خورد يا خير ؟