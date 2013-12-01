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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۳

رفيعي خبر داد:

شهرداري يزد سهم 3 ميليارد ريالي از نيم درصد كتابخانه‌هاي يزد را پرداخت كرد

شهرداري يزد سهم 3 ميليارد ريالي از نيم درصد كتابخانه‌هاي يزد را پرداخت كرد

يزد - خبرگزاري مهر: رئیس اداره کتابخانه‌ های عمومی شهرستان یزد از پرداخت سه میلیارد ریال از سهم نیم درصد کتابخانه‌ها توسط شهرداری از ابتدای سال 92 خبر داد.

محسن رفيعي در گفتگو با خبرنگار مهر، از نگاه مثبت مجموعه شهرداری به کتابخانه ‌های عمومی تقدیر کرد و شهرداري يزد را يكي از شهرداري هاي برتر در زمينه دانست.

وي افزود: اگر همکاری و مساعدت مجموعه شهرداری و نگاه مثبت شورای اسلامی شهر یزد به مقوله کتابخانه‌های عمومی نبود، بسیاری از برنامه‌های کتابخانه‌ها یزد عملیاتی نمی‌شد.

رفيعي با اشاره به تعامل خوب شهرداری اداره کتابخانه‌های عمومی یزد بيان كرد: شهردار يزد و معاونت این شهرداری، همواره نگاه مثبت فرهنگی به کتابخانه‌ها داشته‌اند و این امر سبب شده است در طول مدت مسئولیت‌شان کتابخانه‌های عمومی در انجام وظایف‌ خود موفق‌ تر عمل کنند.

وي، پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال سهم نیم درصد کتابخانه‌ها را در مدت هشت ماهه نخست سال جاری، اقدام کم ‌نظیر و قابل تقدیر دانست و گفت: امیدواریم این تعامل و همکاری خوب استمرار داشته باشد تا بتوانیم شاهد ارتقای سطح کیفی خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر یزد باشیم.

کد مطلب 2186733

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