50 درصد کل گزارشات منطقه غرب متعلق به سازمان بازرسی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسن پور عصر یکشنبه در مراسم تودیع خود که در دادگستری کرمانشاه انجام شد، اظهار داشت: طی حدود 2 سالی که مسئولیت بازرسی استان را در اختیار داشتم موفق شدیم بودجه سازمان را دو برابر و فعالیت های خود را با کمک هاشمی استاندار وقت، افزایش دهیم.

وی افزود: همچنین در این مدت ساختمان اداری را ارتقاء بخشیدیم تا مکان مناسبی در اختیار مجموعه بازرسی استان باشد.

حسن پور در ادامه و بااشاره به اینکه زمان قبول مسئولیت بازرسی استان کرمانشاه تنها هفت بازرس در استان حضور داشتند، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 50 بازرس داریم که 22 نفر آنان را بازرسین تمام وقت تشکیل می دهند.

مدیرکل پیشین بازرسی استان کرمانشاه تعداد رسیدگی به پرونده‌های موردی در 6 ماهه نخست امسال را 84 مورد اعلام کرد و گفت: در پایان سال 91 ، یک‌هزار و 32 فقره پرونده وجود داشته که نسبت به سال 90، 186 درصد رشد نشان می‌دهد.

حسن پور همچنین از رشد 300 درصدی رسیدگی به پرونده‌های مستمر در سال 91 خبر داد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی استان هیچگاه به دنبال مچ گیری از مدیران نبوده، خاطرنشان کرد: اصلاح امور یکی از برنامه های اصلی کار ما بود و ملاک اصلی برنامه های ما قانون بوده است.

حسن پور در پایان ضمن حلالیت خواهی از مدیران استان از آنان خواست با مدیرجدید سازمان بازرسی استان همکاری های لازم را داشته باشند.