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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۹

فرماندار سابق نظرآباد:

زمان خدمت در فرمانداری برای هیچ گروه یا جناح سیاسی کار نکردم

زمان خدمت در فرمانداری برای هیچ گروه یا جناح سیاسی کار نکردم

کرج - خبرگزاری مهر: سید ابراهیم کسائیان گفت: وقتی سکان فرمانداری را به دست گرفتم وعده دادم که گرفتار هیچ جناح و بازی سیاسی نشوم و با گذشت 45 ماه از خدمتم در فرمانداری با جرات می گویم که به وعده خود عمل کردم و برای هیچ دسته، گروه و جناحی کار نکردم.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه با حضور امام جمعه شهرستان نظرآباد و معاونین استاندار البرز مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان نظرآباد در فرهنگسرای مهر نظرآباد برگزار شد.

سید ابراهیم کسائیان بعد از سه سال و 9 ماه، سکانداری فرمانداری شهرستان نظرآباد را به دست شهریار آقایی نصب سپرد.

فرماندار سابق نظرآباد ابتدا پشت تریبون رفته و از دستاوردهای 45 ماهه حضورش در شهرستان نظرآباد برای حضار سخن گفت.

فرماندار سابق نظرآباد با اشاره به جلسه معارفه خود گفت: در آن جلسه وعده دادم که گرفتار بازی های سیاسی نشوم و امروز می توانم به جرات بگویم به وعده خود عمل کرده و برای هیچ دسته و گروه و جناحی کار نکرده ام.

امام جمعه نظرآباد نیز در ادامه اظهار داشت: شهرستان نظرآباد از ویژگی ها و پتانسیلهای خاصی برخوردار است و فرماندار جدید باید با همفکری مجموعه شهرستان از این ظرفیت ها بهره برداری کند.

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر وثوقی تاکید کرد: نظرآباد به لحاظ اینکه در حاشیه قرار گرفته است درگیر مشکلات بسیار بوده و امیدواریم در جایگاهی که شایسته مردم و شهرستان است قرار بگیرد.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی استاندار هم به عنوان سخنران دیگر این مراسم تودیع و معارفه با تاکید بر توسعه متوازن، خطاب به فرماندار جدید گفت: انتظار داریم در این شهرستان رشد متوازن داشته باشیم.

حجت الاسلام محمدرضا صداقت زاده در پایان با اشاره به رشد صنعت افزود: رشد صنعت بسیار خوب است ولی اگر این رشد با بهداشت روان همراه نشود سرخوردگی می آورد.

کد مطلب 2186739

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