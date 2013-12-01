زمان خدمت در فرمانداری برای هیچ گروه یا جناح سیاسی کار نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه با حضور امام جمعه شهرستان نظرآباد و معاونین استاندار البرز مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان نظرآباد در فرهنگسرای مهر نظرآباد برگزار شد.

سید ابراهیم کسائیان بعد از سه سال و 9 ماه، سکانداری فرمانداری شهرستان نظرآباد را به دست شهریار آقایی نصب سپرد.

فرماندار سابق نظرآباد ابتدا پشت تریبون رفته و از دستاوردهای 45 ماهه حضورش در شهرستان نظرآباد برای حضار سخن گفت.

فرماندار سابق نظرآباد با اشاره به جلسه معارفه خود گفت: در آن جلسه وعده دادم که گرفتار بازی های سیاسی نشوم و امروز می توانم به جرات بگویم به وعده خود عمل کرده و برای هیچ دسته و گروه و جناحی کار نکرده ام.

امام جمعه نظرآباد نیز در ادامه اظهار داشت: شهرستان نظرآباد از ویژگی ها و پتانسیلهای خاصی برخوردار است و فرماندار جدید باید با همفکری مجموعه شهرستان از این ظرفیت ها بهره برداری کند.

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر وثوقی تاکید کرد: نظرآباد به لحاظ اینکه در حاشیه قرار گرفته است درگیر مشکلات بسیار بوده و امیدواریم در جایگاهی که شایسته مردم و شهرستان است قرار بگیرد.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی استاندار هم به عنوان سخنران دیگر این مراسم تودیع و معارفه با تاکید بر توسعه متوازن، خطاب به فرماندار جدید گفت: انتظار داریم در این شهرستان رشد متوازن داشته باشیم.

حجت الاسلام محمدرضا صداقت زاده در پایان با اشاره به رشد صنعت افزود: رشد صنعت بسیار خوب است ولی اگر این رشد با بهداشت روان همراه نشود سرخوردگی می آورد.