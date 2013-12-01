تغییر قیمت شیر در کرمان/ قیمت شیر در بازار واقعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سینا خسروی عصر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار کرمان خواستار تعیین و بررسی قیمت جدید شیر در کرمان شد.

وی افزود: قیمت کنونی شیر در کرمان نرخی است که سال گذشته مصوب شده است وطی این مدت به دلیل تغییراتی که در نهاده ها روی داده است قیمت شیر نیز باید تغییر کند.

خسروی تصریح کرد: هم اکنون قیمت شیر در کرمان هزار و 200 تومان است که باید در سال جاری تغییر کند.

وی به عدم واقعی بودن این نرخ اشاره کرد و افزود: این نرخ افزایش می یابد و نظر اتحادیه لبنیات کرمان هزار و 380 تومان نرخ توافقی است.

وی همچنین از مردم خواست شیر بهداشتی را از مراکز قانونی تهیه کنند و گفت: افزایش نرخ شیر خود به گونه ای حمایت از تولید کنندگان برای تولید مناسب این محصول است.