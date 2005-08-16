هفت راز خوش شانسي در زندگي را بيابيد!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر نكته مشترك در ميان تمام انسانها اين است كه همه دوست دارند خوش شانس باشند. و مساله جالب اين است كه خوش شانس بودن يا خوش شانس شدن 7 راز اصلي دارد كه با رعايت آنها مي توان خوش شانس شد. اگر شما نيز خواهان دانستن و به كاربستن اين 7 راز هستيد با ما همراه شويد:

* تصور كنيد كه خوشبختي هميشه با شماست

بايد عميقا اعتقاد داشته باشيد كه چيزها و اتفاقات خوب همواره برايتان رخ مي دهد نه فقط گاهي اوقات. به عقيده يكي از استادان روانشناسي اگر تصور كنيد كه زندگي نيز مانند تجارت گاهي به نفع شما نمي گردد نمي توانيد با رفتار و ديدي مثبت چنان رفتار كنيد كه اوضاع به نفع شما تغيير كند.

به عبارت ديگر اگر بدانيد كه اكثر اوقات خوش شانس هستيد به گونه اي رفتار خواهيد كرد كه موجب شويد ديگران نيز به سمت شما متمايل شده و عكس العمل هاي مثبت نشان دهند.

* احساسات نامطلوب را كنار بگذاريد

احساساتي مانند احساس خجالت - خشم و انتقام موجب مي شوند نتوانيد با روي گشاده به استقبال آينده و فرصتها برويد و آماده در آغوش كشيد خوشبختي باشيد. به عبارت ديگر با انتقال اين احساسات به ديگران مانع نزديك شدن آنها به شما و كمك مي شويد. پس اگر بتوايد كنترل احساسات خود را به دست بگيريد خواهيد توانست عزت نفس خود را كنترل كرده و با خوش بيني بيشتر برون گرا تر شده و موافق تر و خوش شانس تر شويد.

البته به ياد داشته باشيد كه داشتن احساسات منفي با ابراز آنها تفاوت دارد. مي توانيد آنچه موجب ايجاد اين گونه احساسات مي شود را شناسايي كرده و راههايي را براي غلبه بر آن پيدا كنيد تا وقتي ايجاد مي شود مورد كنترل شما قرار گرفته و به شيوه منفي ابراز نشوند.

* آماده پذيرش فرصتها شويد

به گزارش مهر نمي توان آينده را پيش بيني كرد اما مي توان با اعتماد بيشتر به مردم و اتفاقات مثبت پيش رو زمينه را براي ايجاد فرصتهاي خوب مهيا نمود.

براي مثال برخي افراد از ترس حسادت و يا خرابكاري همكاران و اطرافيان در مورد طرحها و افكار خود به ديگران صحبت نمي كنند. در صورتي كه اگر ما ايده هاي خود را فقط در ذهن نگاه داريم همانجا باقي مي مانند ولي اگر با افراد مثبت در ميان بگذاريم چه بسا موجب كمك به تحقق آن شده و فرصتها و پيشنهادهاي سازنده اي دريافت كنمي كه موجب رشد و ترقي ما و به عبارت ديگر خوش شانسي ما شود.

* بدانيد كه جهان متعلق به شماست

ما نمي توانيم انتظار خوش شانس شدن داشته باشيم اما در خانه نشسته و هيچ كاري انجام ندهيم . به طور حتم تمام اتفاقات جهان خوشايند ما نيست اما مي توان عتقاد داشت كه اين اتفاقات نيز به خير و صلاح ماست. در اين صورت همواره خود را آماده پذيرش ناملايمات احتمالي و بروز اشتباهات نيز كرده و از اين گونه مسائل درس مي گيريم نه اينكه يك جا نشسته و غصه بخوريم و خود را عاجز بدانيم. وقتي اينگونه فكر كنيم به تدريج شمار شكستهايمان نيز كاهش يافته و به جاي فكر كردن به اتفاقات بد و ناخوشايند به نتيجه خوبشان و درس و تجربه اي كه به ما مي دهند فكر كرده و تحمل سختيها نيز آسان مي شود.

در شرايط سخت همواره به ياد داشته باشيد كه اوضاع ممكن بود از اين هم بدتر باشد. پس بدتر نبودن آنرا نيز مي توان به حساب خوش شانسي گذاشت!

* مرتب فرصتهاي خود را با ديگران مقايسه نكنيد

اگر مرتب ديگران را خوش شانس دانسته و خود را به دليل نداشتن فرصتهايي كه آنها داشته يا دارند سرزنش كنيد در واقع امكان ايجاد فرصت را نيز از خود گرفته ايد. مطمئن باشيد كه صرفا بهبودي امور مالي يا قبول شدن در دانشگاه يا ارتقاي شغلي افراد باعث خوشبختي نمي شود. ممكن است آنها نيز در زندگي شخصي خود مشكلاتي داشته باشند كه تحمل شان براي شما محال باشد. پس با واقعيت زندگي خود رو به رو شويد و مطمئن باشيد كه بسياري افراد نيز حسرت زندگي شما را مي خورند. بنابراين با بزرگ جلوه دادن مسائل بي اهميت فرصتهاي خوب را از بين نبريد.

* هميشه "وصل كننده" باشيد

به گزارش مهرهر چه ارتباطات خود را با ديگران افزايش دهيد و با افراد بيشتري در ارتباط باشيد مهارتهاي بيشتري را آموخته و دوست داشتني تر خواهيد شد. هر چه مفيد تر و دوست داشتني تر شويد نيز پيشنهاد ها و فرصتهاي بيشتري پيدا مي كنيد و احتمال خوش شانسي تان افزايش مي يابد.

اكثر افرادي كه در كارهاي خير و انسان دوستانه دستي ارند و به عبارتي وصل كننده هستند نه فصل كننده افراد خوش شانسي نيز هستند.

گاهي اوقات ما به اشتباه تصور مي كنيم كه اگر فقط چند دوست صميمي معدود داشته باشيم بسيار بهتر است تا با تعداد زيادي دوست باشيم. در صورتي كه هر چه دوستان بيشتري داشته و مثبت تر و مفيد تر باشيم با تبادل اطلاعات و ايده ها شانس بيشتري براي پيشرفت و رشد خواهيم داشت.

* خوبيها را به خاطر بسپاريد

براي اينكه احساس خوش شانسي بيشتري كنيد لازم است نكات مثبت گذشته را به خاطر بسپاريد و نسبت به زمان حال و آينده نيز خوش بين باشيد.

جالب است بدانيد در تحقيقي كه روي افراد خوش شانس انجام شده مشخص شده كه افرادي كه ادعاي خوش شانس بودن مي كنند افرادي هستند كه وقايع خوبي كه در زندگي برايشان اتفاق افتاده را پررنگ به ياد مي سپارند و بديها را از فكر خود پاك كرده و يا به آن فكر نمي كنند.

يك شيوه عملي براي اين مساله نيز اني است كه در پايان هر روز 5 مورد يا اتفاق خوبي كه در آن روز اتفاق افتاده را در يك دفترچه مخصوص بنويسيد. اما مسائل بد را يادداشت نكنيد. در آخر هر هفته و هر ماه نيز اين يادداشتهاي خوشحال كننده و اميدوار كننده را خوانده و مرور كنيد.

اين كار به شما ياد آوري مي كند كه در اين مدت چقدر خوش شانس بوده ايد و حتي به شما انرژي مي دهد تا بتوانيد با مهرباني افرادي را كه موجب ناراحتي و دلخوري تان شده اند نيز ببخشيد زيرا خواهيد ديد كه اين ناراحتي ها در مقابل آن همه خوش شانسي چيز زيادي نيست و قابل گذشت و چشم پوشي است.

چنانچه تكنيكهاي عملي فوق را رعايت كنيد خواهيد ديد كه به تدريخ شما هم خوش شانس مي شويد!