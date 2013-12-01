پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور در رودسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که ظهر یکشنبه با حضور دستگاه های امدادی، انتظامی و آموزشی در دبیرستان شریعتی رودسر برگزار شد مدیر آموزش و پرورش این شهرستان گفت: پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با مضمون پناه گیری و خروج اضطراری است و تمام دستگاه های اجرایی باید آماده مقابله با حوادث غیرمترقبه باشند زیرا حوادث بسیار آنی و به سرعت رخ میدهند و فرصت تصمیمگیری بسیار اندک و کم است.
بهرام صفری افزود: استان گیلان از نقاط حادثه خیز کشور است که برای مدیریت بحران باید برنامه ریزی مدونی انجام شود تا آماده مقابله با مسائلی همچون سیل و زلزله وجود داشته باشد.
وی اظهارداشت: بیش از 9 هزار دانش آموز رودسری در 114 واحد آموزشی این شهرستان پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی را برگزار و راه های مقابله با زلزله احتمالی را تمرین کردند.
رئیس جمعیت هلالاحمر رودسر نیز در این مراسم گفت: هلالاحمر در مواقع ضروری و بروز حوادث همیشه به عنوان نیروی امدادی در صحنه حضور دارد.
حسام ستوده افزود: در تصادفات بین جاده ای، حضور در سواحل دریا تحت عنوان نجات غریق، حضور در ستادهای نوروزی ایام تعطیلات سال، ارائه خدمات همچون توزیع بروشور و کاتالوگ، حضور در صحنه های آتش سوزی، ارائه خدمات به آسیب دیدگان و در راه ماندگان، انجام خدمات پزشکی و تامین دارو برای افراد کم بضاعت و بی بضاعت و توزیع سبد کالا در میان نیازمندان از اقدامات مهمی که از سوی جمعیت هلالاحمر صورت میگیرد.
وی در ادامه مهمترین دغدغه این جمعیت را جذب نیروهای جوان و داوطلب دانست و اظهارداشت: هلال احمر با حضور جوانان داوطلب می تواند شعار" در هر خانه یک امدادگر " را تحقق بخشد.
رئیس هلال احمر رودسر در ادامه هدف از اجرای این مانور را پناه گیری صحیح و خروج اضطراری در مدارس نام برد که بیش از 30 نفر از امدادگران در اجرای این طرح حضور داشتند.
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