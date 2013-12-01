حفظ سرعت یکنواخت در زمان بارندگی ضروری است/ خطرناکترین وضعیت جاده در زمان بارش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر میکائیلی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارندگی های اخیر و ادامه این روند در این فصل توصيه هاي ايمني را در هنگام شروع فصل بارندگي تشريح کرده و بر رعایت نکات ایمنی تاکید کرد.

وی با اشاره به پرخطر بودن برخی از جادهه ای مواصلاتی استان و آمار بالای تصادفات در این مسیرها شروع بارش باران را خطرناکترين وضعيت براي جاده و خودرو و همچنين براي راننده عنوان کرده و تشریح کرد: قطرات باران با گرد و خاک و ساير آثار باقيمانده از لاستيک و روغن وسايل نقليه موجود در خلال و شکاف آسفالت ترکيب شده و سطح لغزنده اي را بوجود مي آورد که ممکن است به چشم ديده نشود به همين دليل اصطکاک خودرو با جاده کم شده و احتمال سر خوردن خودرو افزايش مي يابد.

سرهنگ میکائیلی تصادف شامگاه روز گذشته در جاده تهران تبریز که در اثر واژگونی یک دستگاه خودرو 206 دو سرنشین آن فوت کردند را یادآور شد و گفت: سرعت بالا، لغزندگی جاده، نبستن کمر بند و رعایت نکردن نکات ایمنی عامل اساسی اغلب تصادفات جاده هستند که متاسفانه در برخی موارد باعث فوت شهروندان و مسافران عزیز می شود.

وي با تشريح اين موضوع رانندگان را به رعايت سرعت مطمئنه و فاصله طولي مناسب دعوت کرده و رانندگي ايمن از سوي رانندگان در چنين شرايطي را خواستار شد.

سرهنگ ميکائيلي همچنین افزود: به رانندگان توصيه مي شود که در هنگام بارندگي سعي کنند با سرعت يکنواخت حرکت کرده و در پيچ ها سرعت خود را کم کنند و از ترمزها و تغيير دنده هاي (سبک به سنگين) ناگهاني بپرهيزند تا انشاالله از بروز حوادث ناگوار احتمالي در امان باشند چرا که سلامتي همه رانندگان آرزوي اين پليس است.