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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۶

زاهدي در گفتگو با خبرنگار مهر:

ارائه خدمت صادقانه براي رسيدن به توسعه همه جانبه پيام من به مردم كردستان است

ارائه خدمت صادقانه براي رسيدن به توسعه همه جانبه پيام من به مردم كردستان است

سنندج - خبرگزاري مهر: استاندار جديد كردستان ارائه خدمت صادقانه، ارادت و محبت را پيام اصلي خود به مردم اين استان عنوان كرد و گفت: با كمك همه مردم بايد زمينه براي توسعه پايدار و همه جانبه كردستان فراهم شود.

عبدالمحمدي زاهدي دقايقي قبل در گفتگوي تلفني با خبرنگار مهر اظهار داشت: پيام من به مردم كردستان ارادت، محبت و ارائه خدمت صادقانه در راستاي رسيدن به توسعه پايدار اين استان است.

وي با اشاره به اينكه با توجه به تجربه اي كه دارم در راستاي توسعه پايدار كردستان تلاش خواهم كرد، افزود: مردم و همه كساني كه دل در گرو توسعه استان دارند بايد به ما كمك كنند و به همين دليل از تمام ظرفيت هاي استان استفاده مي كنم.

استاندار جديد كردستان گفت: همه بايد تلاش كنيم و با كمك همديگر كردستان را به سمت و سوي توسعه پايدار سوق دهيم و اميدوارم كه بتوانم به گونه اي به مردم كردستان خدمت كنم كه بعد از پايان مسئوليت با روي باز من را بدرقه كنند.

وي با اشاره به زمان برگزاري مراسم توديع و معارفه خود عنوان كرد: به هر حال با هماهنگي هاي صورت گرفته توسط وزارت كشور طي روزهاي آينده اين مراسم برگزار مي شود و من كارم را در استان كردستان آغاز مي كنم.

زاهدي در پايان با اشاره به برنامه هاي كاري خود در استان كردستان يادآور شد: به وقت خود در خصوص برنامه هاي كاري ام با مردم كردستان و رسانه ها گفتگو خواهم كرد.

امروز يكشنبه در جلسه هيئت دولت عبدالمحمد زاهدي به عنوان هفدهمين استاندار كردستان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران منصوب و معرفي شد.

کد مطلب 2186761

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