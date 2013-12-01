به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبري در مراسم مانور زلزله كه امروز یکشنبه به صورت نمادين در مدرسه دخترانه راهنمايي خداپرست برگزار شد، اظهار كرد: هيچ اختياري در زمينه وقوع بلاها وجود ندارد ولي بايد پيشگيري، آمادگي و برنامه‌ريزي لازم براي كاهش خسارات‌ در هنگام بلاهايي مانند سيل، زلزله، رانش زمين و... وجود داشته باشد.

وي افزود: لازم است در ابتدا آموزش‌هاي لازم ارائه شود و سپس با برگزاري مانور تمرينات لازم صورت گيرد تا ميزان آمادگي خود را در برابر بحران‌ها آزمايش و امتحان كنيم.

شهردار قم با اشاره به برگزاري مانور در مدرسه گفت: دانش‌آموزان در هنگام برگزاري اين مانور بايد در نظر داشته باشند، نخستين اقدام در اين زمينه حفظ آرامش است، زيرا با عجله و استرس كاري پيش نمي‌رود.

وي به اهميت ارائه آموزش‌ها اشاره كرد و افزود: سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداری قم آموزش‌هايي براي مسئولان و بانيان هيئت‌ها در ايام محرم برگزار كرد كه در اين بخش آموزش‌هايي در زمينه پيشگيري از آتش‌سوزي دريافت كردند.

دلبري ادامه داد: نزديك به 2 هزار هيئت و محل‌هاي عزاداري در شهر قم در ايام محرم عزاداري برگزار كردند كه با عنايت خداوند نخستين سالي است كه هيچ حادثه‌اي در هيئت‌ها روي نداده است.

وي عنوان داشت: طرح همياران آتشنشاني و مديريت بحران در مدارس اجرا مي‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند اطلاعات خود را به خانواده‌هاي خود انتقال دهند.

شهردار قم خاطرنشان كرد: دانش‌آموزان پس از فراگيري مباحثي در زمينه نحوه پناهگيري در هنگام زلزله مي‌توانند آموزه‌هاي خود را در اختيار پدر، مادر، خواهر و برادر خود قرار دهند تا در اين زمينه فرهنگ‌سازي صورت گيرد.

شهر قم جزو نقاط زلزله‌خيز است

وي با بيان اينكه هر لحظه ممكن است حادثه اتفاق بيفتد گفت: بر اساس بررسي‌هايي كه صورت گرفته در سنوات گذشته هر 10 سال يك بار زلزله روي داده ولي اكنون اين زمان به سه تا پنج سال رسيده است.

دلبري خاطرنشان كرد: شهر قم جزو نقاط زلزله‌خيز است بنابراين توصيه مي‌شود مردم در ساخت و سازها ايمني را رعايت كنند و تجربه و آمار نشان داده كه با 10 درصد هزينه بيشتر مي‌توان ساختمان‌ها را ايمن احداث كرد.

وي يادآور شد:‌ در مدارسي كه از سال 82 به بعد ساخته شده آيين‌نامه مقابله با زلزله در آنها رعايت شده است.

برگزاري نخستين دوره آموزشي پناهگيري صحيح و خروج اضطراري

مدير مركز مديريت پيشگيري و مهندسي بحران شهرداري قم در حاشيه اين مراسم با اشاره به برگزاري مانور زلزله در مدارس اظهار كرد: هشتم آذرماه هر سال به عنوان روز برگزاري مانور زلزله در مدارس نامگذاري شده ولي به دليل آنكه هشتم آذر با جمعه مقارن شد، برگزاري مانور زلزله در مدارس به دهم آذر موكول شد.

علي اكبر رحيمي با اشاره به برگزاري نخستين دوره آموزشي پناهگيري صحيح و خروج اضطراري ويژه كارمندان شهرداري گفت: همكاران فعال در شهرداري در اين دوره آموزشي شركت كردند و مباحثي در زمينه نحوه برخورد با حوادث غير مترقبه به شركت‌كنندگان آموزش داده شد.

وي خاطرنشان كرد: مباحثي در زمينه نحوه خروج، شناسايي نقاط خطرساز و امن در اين دوره به همكاران آموزش داده مي‌شود.

مدير مركز مديريت پيشگيري و مهندسي بحران شهرداري قم از نواختن زنگ مانور زلزله در مدرسه راهنمايي خداپرست واقع در خيابان انقلاب با حضور شهردار قم خبر داد و افزود: شهردار قم در اين مراسم بر برگزاري چنين مانورها و آموزش‌هايي در زمينه زلزله تاكيد كرد و به دنبال نواخته شدن زنگ مانور پناهگيري صحيح و خروج اضطراري دانش‌آموزان را شاهد بوديم.

وي خاطرنشان كرد: اگر توان احياي بافت‌هاي فرسوده را در كوتاه مدت وجود نداشته باشد، با اين آموزش‌ها مي‌توانيم تبعات ناشي از رخدادها را كاهش دهيم تا شاهد خسارت‌هاي جاني كمتري باشيم.

در پايان اين مراسم دانش‌آموزان توسط مسئولان آموزش سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري قم با راه‌هاي اطفاي حريق آشنا شدند و آموزش‌هاي لازم را كسب كردند.