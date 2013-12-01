اطلاع رسانی با موضوعات منابع طبیعی جدی گرفته شود

خداکرم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظر به اهمیت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در موضوعات منابع طبیعی کشور در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانی کلیه مدیران و کارشناسان سازمان به تناسب جایگاه تخصصی در توسعه فرهنگ منابع طبیعی و پاسداشت حقوق آن ایفای وظیفه کرده و نسبت به سایر دوستداران منابع طبیعی پیشتازی داشته باشند.

وی اضافه کرد: تهیه مطالب مناسب و جذاب برای مخاطبان خاص در قالب بروشور (سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طلاب و ...) که برگرفته از جمع آوری نظرات و پیشنهادات زیر مجموعه هر معاونت بوده برای تلفیق و جمع بندی نهایی به شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیز ارسال شود.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه ارسال مطالب برای رسانه های محلی و استانی به عهده مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری قرار داده شده است، تاکید کرد: مطالب باید به گونه ای باشد که هر هفته حداقل یک مطلب در خصوص ارتقاء دانش منابع طبیعی و آبخیزداری در رسانه های معتبر استانی درج شود.

جلالی یادآور شد: واحدها و اشخاص فعال بر اساس ضوابطی که متعاقبا اعلام خواهد شد مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرند.

وی در خاتمه تصریح کرد: امید است با یاری خداوند و همت و تلاش همکاران بتوانیم در اجرای منویات مقام معظم رهبری و برنامه دولت تدبیر و امید در توسعه فرهنگ منابع طبیعی و ارتقا امنیت اکولوژیک کشور دین خود را به خوبی ادا کنیم.