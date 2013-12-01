افزایش دما در نیمه شمالی کشور طی 24 ساعت آینده /موج جدید بارش در شمال و غرب کشور از روز سه شنبه

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب در سواحل شرقی دریای خزر و شمال شرق کشور ابرناکی، بارش باران، وزش باد و رعد و برق پراکنده ادامه دارد اما به تدریج آسمان این مناطق صاف خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: در مناطق شرقی کشور وزش باد نسبتا شدید شمالی تا صبح فردا ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، از امشب وزش باد های جنوبی برای سواحل خزر به ویژه سواحل غربی و استان اردبیل اغاز و پیش بینی می شود که تا اوایل وقت روز سه شنبه ادامه داشته باشد، در این مدت در این مناطق دمای هوا افزایش می یابد.

امیدوار افزود: روز سه شنبه در برخی مناطق شمال غرب کشور وزش باد نسبتا شدید همراه با بارش پراکنده پیش بینی می شود از اواسط روز سه شنبه به تدریج با نفوذ هوای سرد به سواحل دریای خزر، بارش باران همراه با کاهش محسوس در این مناطق اغاز خواهد شد و در ارتفاعات البرز و به تدریج در شمال شرق کشور نیز بارش باران و برف پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی روز های چهارشنبه و پنج شنبه شدت بارش ها در استان های غربی کشور بیشتر است.

وی یادآور شد: فردا آسمان صاف همراه با غبار صبحگاهی است بیشینه دما با 3 درجه افزایش نسبت به امروز برابر 19 درجه سانتیگراد و کمینه دما با 3 درجه افزایش نسبت به امروز معادل 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.