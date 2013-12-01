تبدیل 3 روستای آذربایجان شرقی به شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موحد نیا شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ملکان گفت: روستاهای مبارک‌آباد در ملکان، آچاچی در میانه و قلعه‌جوق در عجبشیر بر اساس تصویب هیئت دولت به شهر ارتقا یافته‌اند و تا پایان سال شهردار آنها توسط استاندار معرفی و شروع به کار خواهند کرد.

وی تعداد جمعیت، فاصله از مرکز شهرستان و همچنین موقعیت جغرافیایی از ملاک های تبدیل روستاها به شهر عنوان کرده و یادآور شد: شوراهای اسلامی این روستاها به عنوان شورای شهر محسوب شده و همانند سایر شهرها انتخاب شهردار با نظر آنها صورت می گیرد.

وی همچنین از سرمایه گذاری 10هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در 58 شهر استان خبر داد و افزود: در این مدت فقط دو هزار میلیارد ریال توسط دولت به شهرداری اختصاص یافته که قابل قیاس با سرمایه گذاری بخش خصوصی نیست.

موحد نیا بر افزایش مشارکت مردمی در امور شهری تاکید کرد و گفت: اتکا به منابع دولتی موجب بن بست در کارهای عمرانی می شود و شهرداری باید زمینه جذب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند.

فرماندار ملکان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه فاضلاب شهری ملکان بعد از گذشت 10سال از عملیات اجرایی آن به اتمام نرسیده و 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محمد شیرین‌زاده با اشاره به این که هدایت آب های سطحی به رودخانه موجب آلودگی محیط و ایجاد بوی تعفن در شهر می شود، بر لزوم تسریع در تکمیل این پروژه تاکید کرد.

در پایان این مراسم از زحمات ناصر پورامیر شهردار قبلی ملکان تجلیل و علی حسین قطبی به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.