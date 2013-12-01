ظرفیتهای امدادی مازندران در زمستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور عصر یکشنبه در جلسه ارتقای امنیت اجتماعی در استانداری افزود: مازندران استانی حادثه خیز است و باتوجه به حوادث سیل، زلزله، رانش زمین و آتش سوزی در مازندران؛ هلال احمر استان تمام زیرساختهای امداد ونجات را تقویت کرده است.

وی گفت : تعداد پایگاههای امدادو نجات استان را از 11 به 33 پایگاه ارتقا داده ایم.

مدیر جمعیت هلال احمر مازندران افزود: جمعیت استان در تمام ایام سال و در 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی است و در فصل زمستان و ایام نوروز ظرفیتهای امدادی را افزایش می دهیم.

ولی پور گفت: ظرفیت انبار امدادی ما به هشت هزار متر مربع رسید که تا پایان سال به 13 هزار متر مربع ارتقا خواهد داشت.

وی تعداد آموزش دیدگان امداد و نجات را سه هزار نفر اعلام کرد و افزود: ناوگان امدادی 50 درصد فرسودگی داشت که تا 100 درصد بازسازی شده است.

مهدی ولی پور با اعلام آمادگی کامل برای مقابله با بحران در استان افزود: در پایگاههای امدادی محلهای استقرار اضطراری و اقلام اضطراری پیش بینی شده است.