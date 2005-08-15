به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، روابط عمومي موزه سينماي ايران با اعلام اين خبر افزود: برنامه هاي شب فيلم صامت به همراه اجراي موسيقي زنده از موضوعاتي است كه مورد استقبال اعضاي باشگاه فيلم و علاقه مندان به هنر سينما و موسيقي قرار گرفته است.

به همين جهت فيلم رزمناو پوتمكين كه از آثار برجسته شبهاي صامت مي باشد به همراه اجراي موسيقي زنده توسط استاد شاهين فرهت رييس اركستر سمفونيك تهران در تاريخ 29 مرداد ماه جاري در محل سينماي موزه درمعرض نمايش عموم گذارده مي شود.

روابط عمومي موزه سينما همچنين اعلام كرد كليه علاقمندان مي توانند در روز سه شنبه 25 مرداد ماه جاري نسبت به رزور بليط برنامه ياد شده كه در ساعت 21 اجرا خواهد شد اقدام نمايند.