برگزاری مانور زلزله در 159 مدرسه شهرستان دشتی/ اجرای مانور در مدارس شهر زلزله زده شنبه

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی در حاشیه برگزاری این مانور زلزله در مدارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور این مانور در 100 مدرسه برگزار شد که به‌صورت نمادین عصر یکشنبه با حضور مسئولین در مدرسه پسرانه معلم برگزار شد.

عبدالمهدی نصیری در خصوص هدف از برگزاری این مانور گفت:با توجه به زلزله خیز بودن کشور بویژه استان بوشهر آموزش دانش آموزان به منظور رعایت نکات ایمنی در برابر زلزله ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در این مانور بیش از 100 دانش آموز در مقاطع دوره اول، دوم مشارکت داشتند، یادآور شد: به همین مناسبت مسابقات نقاشی و عکس در همه مدارس بین دانش آموزان برگزار شد.

نصیری تصریح کرد: همچنین این مانور در همه مدارس زلزله زده شنبه با حضور مسئولین بخش برگزار شد و دانش آموزان با نکات ایمنی در این مواقع آشنا شدند.

رئیس آموزش و پرورش بخش کاکی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مانور زلزله در همه مدارس بخش کاکی خبر داد.

پور اکبری افزود: مانور امروز به‌صورت نمادین در مدرسه قرآنی شهید نصیری با حضور مسئولین بخش برگزار شد که 150 دانش آموز مشارکت داشتند.

وی هدف از برگزاری این مانور را فرهنگ سازی و تمهیدات لازم در برابر حوادث غیر طبیعی بویژه زلزله و ایجاد آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان عنوان کرد.

پور اکبری یادآور شد: هم اکنون 59 فضای آموزشی در این بخش وجود دارد.