ذخیره سازی سوخت در مازندران استقبال نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قرایی عصر یکشنبه در جلسه ارتقای امنیت اجتماعی با اشاره به اینکه از لحاظ سوخت دوم هیچ مشکلی در استان وجود ندارد، گفت: نظارتها باید بیشتر و مسائل اولویت بندی شود.

وی با بیان اینکه فرمانداران به طور جد مسئله ذخیره سازی سوخت را پیگیری نمی کنند، گفت: سوخت تمام سازمانها باید دوگانه سوز باشند تا بتوانند از ما سوخت گازوییل یا بنزین دریافت کنند و در غیر این صورت سوخت به آنها تعلق نمی گیرد.

قرایی گفت: بر روی فرآورده های نفتی بر خلاف گاز اگر نظارتی نباشد قاچاق صورت می گیرد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی ساری خواستار نظارت دستگاههای متولی بر امر نظارت و جلوگیری از قاچاق و هدررفت سوخت نفتی شد و تاکید کرد :ذخیره سازی نیروگاه نکا در اولویت بندی ذخیره سوخت قرار دارد و نفت کوره این نیروگاه در حالت خوبی است.

وی با اشاره به ذخیره سازی کمتر امسال نسبت به سال گذشته افزود: فرمانداران در اجرای ذخیره سازی سوخت دوم و دو گانه سوز کردن مراکز پیگیری جدی داشته باشند.