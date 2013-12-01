بازدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از مصدومان زلزله دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عصر یکشنبه همراه با معاون درمان این سازمان که برای بازدید از مناطق زلزله زده دشتستان به بوشهر سفر کرده بود از مصدومان بستری در بیمارستان تامین اجتماعی سلمان فارسی عیادت کرد.

دکتر نوربخش در این دیدار ضمن دلجویی از مصدومان بر تسریع خدمت رسانی به آسیب دیدگان تاکید کرد و گفت :تمام هزینه های درمانی سرپایی و بستری مصدومین ناشی از زلزله، رایگان محسوب شود.

رئيس بيمارستان سلمان فارسي بوشهر نیز در این بازدید گفت: در پي بروز اين حادثه، به نيروهاي پرستاري، پزشكي و ستادي آماده باش داده شد تا در صورت نياز، نسبت به پذيرش مجروحان اقدام شود.

وي افزود: 22 مجروح زلزله برازجان به اين بيمارستان منتقل شدند كه از اين تعداد 9 نفر سرپايي مورد مداوا و درمان قرار گرفتند.

محسني ادامه داد: 13 نفر هم در بيمارستان بستري شدند كه 2 نفر آن به بخش آي سي يو منتقل گرديده و خوشبختانه وضعيت شان رو به بهبودي مي باشد.

رئيس بيمارستان سلمان فارسي افزود: اغلب جراحت ها ناشي از شكستگي استخوان بوده است.

وي خاطرنشان كرد: براي آرامش خاطر همراهان بيماران، امكانات اقامتي، رفاهي و تغذيه رايگان براي آنها فراهم شده است.