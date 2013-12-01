کتابخانه مشارکتی علوم انسانی در مازندران احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده عصر یکشنبه در ديدار مسئولين و اساتيد موسسه قرآني پيامبر اعظم(ص) نيز با تاكيد بر لزوم نفوذ انديشه هاي قرآني در جامعه به ايجاد فضاي شنود و بحث و مباحثه در جامعه اشاره كرد و گفت: فرهنگ هاي فكرساز بشري در غرب علي رغم سستي بنيان هاي فكري، با بكارگيري شيوه هايي كه در صدر اسلام مرسوم بود توانستند به افكار عمومي سيطره يابند.

وي افزود: ما علي رغم غناي كامل مطلق مباني، در نوع ارائه ضعيف هستيم كه اين باعث غلبه گفتمان هاي ضعيف در فضاي جامعه مي شود.

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يكي از مهمترين سازوكارهاي شكل گيري غناي فرهنگي در جامعه را تشكيل موسسات فرهنگي با رويكرد ديني دانست و تاكيد كرد: با تكيه بر انگيزه هاي فراوان مي توان اقدامات مناسبي را در اين زمينه انجام داد.

امامزاده با بيان اينكه در كتابخانه هاي عمومي به منابع كتابخانه اي توجه ويژه اي مي شود، افزود: اسلام با تكيه بر ابتهاج فكري، انبساط انديشه ها و گسترش علم ودانش به مسير قرب الهي هدايت مي كند و خدمات كتابخانه هاي عمومي نيز چيزي جز عرضه فكر و انديشه در راستاي كمال يافتن انسان ها نيست.

وي افزود: اداره كل كتابخانه هاي عمومي مي تواند با موسسه قرآني پيامبر اعظم(ص) براي ايجاد كتابخانه مشاركتي و خريداري آثار و نشريات همكاري کند و از ظرفيت اساتيد آن در اجراي برنامه هاي فرهنگي براي اعضاي كتابخانه هاي عمومي بهره مند شود.

حجت الاسلام دكتر هاشمي مدير موسسه قرآني پيامبر اعظم(ص) در اين ديدار با بيان اينكه هر كس در راه قرآن قدم برداشت ماندگار شد، به ضرورت ايجاد كتابخانه مشاركتي با محوريت علوم انساني براي استفاده محققين استاني تاكيد كرد.

وي با بيان اينكه اساتيد برجسته حوزه علوم انساني با رويكرد قرآن و نهج البلاغه كه صاحب تاليفات فراواني نيز هستند در موسسه پيامبر اعظم(ص) مشغول فعاليت هستند، از مديركل كتابخانه هاي عمومي مازندران خواست تا جهت رشد و بالندگي هر دو مجموعه، همكاري هاي گسترده اي بين طرفين آغاز شود.