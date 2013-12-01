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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۱۸

چاهبندی خبر داد:

جمع‌آوری یک میلیارد ریال برای ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل العباس در دیر

جمع‌آوری یک میلیارد ریال برای ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل العباس در دیر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد جمع آوری کمک های مردمی ساخت ضریح خیمه‌گاه ابوالفضل العباس شهرستان دیر از جمع آوری بیش از یک میلیارد ریال برای ساخت این ضریح توسط مردم دیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چاهبندی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد56 نفراز اعضای ستاد با تلاش های شبانه روزی توانستند تاکنون یک میلیارد و116میلیون ریال از مردم ولایت‌مدار شهرستان دیر برای ساخت خیمه گاه ضریح ابوالفضل العباس جمع آوری کنند.

وی افزود: از این مبلغ 450میلیون ریال طلا ومابقی نقدی است که تعداد دوهزار و530نفر در این امر خیرخواهانه و معنوی شرکت کردند که 55 درصد آنان بانوان تشکیل می‌دهند.

مسئول ستاد جمع آوری کمک های مردمی ساخت ضریح خیمه‌گاه ابوالفضل العباس شهرستان دیر گفت: مرحله دوم جمع‌آوری کمک‌های مردمی شهرستان دوم از ایام اربعین به مدت 10 روز آغاز خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: امیدواریم افرادی که به هرشرایطی نتوانستند کمک‌های خود را اهدا کنند در فرصت‌های باقی مانده در این امر خداپسندانه شرکت کنند.

کد مطلب 2186791

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