ساختمانهای 20 حوزه قضایی مازندران مناسب سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید مرتضوی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس حوزه قضایی خرم آباد تنکابن، ایجاد حوزه های قضایی جدید و ارتقای دادگاه های عمومی بخش به دادگستری را در راستای خدمت رسانی به مردم عنوان کرد.

وی گفت: در راستای افزایش بهره وری و ارائه هرچه بهتر خدمات، ایجاد حوزه های قضایی جدید و ارتقای دادگاه های عمومی بخش به دادگستری در استان در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: همچنین برخی ساختمان های اداری استان متناسب با شان و جایگاه قضایی نبود؛ لذا در بیش از 20 حوزه قضایی ساختمان مناسب احداث و امکانات و تجهیزات جدید در اختیار آنان قرار گرفته و حوزه قضایی خرم آباد نیز از حوزه های قضایی است که از سال 1389 آغاز به کار کرده است.



مرتضوی یکی از دشواری های کار مدیران در دستگاه قضایی را علاوه بر مدیریت کلان، حضور در شعبه و رسیدگی به پرونده ها عنوان کرد.



حجت الاسلام علی امینی نژاد، رئیس پیشین حوزه قضایی خرم آباد نیز در این مراسم گفت: از سال 1389 تاکنون نزدیک به چهار هزار فقره پرونده در این حوزه قضایی رسیدگی شده است و این تعداد غیر از پرونده هایی است که در شورای حل اختلاف این حوزه رسیدگی شده است.



همچنین خزایی، رئیس جدید حوزه قضایی خرم آباد در این مراسم وظیفه دستگاه قضا را احقاق حق و اجرای عدالت دانست و گفت: برای تحقق احقاق حق و اجرای عدالت 2 خصیصه سلامت و کارآمدی در هر دستگاهی بویژه در دستگاه قضایی ضروری است.



وی در پایان تاکید کرد تکمیل کادر قضایی و اداری این نهاد وزین را در تحقق عدالت کمک می نماید.