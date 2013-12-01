500 هزار تن نمک برای راهداری زمستانه در مازندران ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله عباسی شامگاه یکشنبه در جلسه ارتقای امنیت از استقرار 388 نفر در قالب 33 اکیپ در راههای برف گیر استان از ابتدای زمستان خبر داد.

عباسی اظهار داشت: استقرار 230 ماشین راهداری، نصب و راه اندازی دوربین نظارت تصویری در گردنه ها و تجهیز راه دارخانه ها از لحاظ امکانات ضروری از دیگر اقدامات است.

وی افزود: در برخی از نقاط حادثه خیز برای برف روبی و باز کردن راهها از پیمانکار خصوصی استفاده می کنیم.

عباسی مشکل اساسی را محدودیت اعتبارات برشمرد و افزود: در زمستان بخشی از خدمات دشتی را به گردنه ها اختصاص داده ایم و امیدواریم کمبود منابع در بحث راهداری با کمک مسئولان استانی بزودی مرتفع شود.

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان نیز گفت: اگر برق قطع شود ما سوخت دیگری برای روشنایی بسیاری از دستگاهها نمی توانیم داشته باشیم اما اگر گاز یا سوخت دیگری نباشد برق جایگزین آنها می شود.

افضلی گفت: سهمیه بندی خاموشی در تابستان به کل کشور اعلام می شود.

مدیر شرکت توزیع برق مازندران تاکید کرد: باید برای جذب اعتبارات ونصب ترانسهای برق پیگیریهای لازم انجام شود.

وی با تاکید بر نیاز به اعتبارات از سوی تهران برای استان افزود: ما باید معادل گاز مصرفی استان برق تولید چیزی معادل پنج هزار مگابایت برق تولید کنیم.