مانور سراسري زلزله و ايمني در مدارس سرخه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور سراسري زلزله و ايمني ظهر یکشنبه با مشاركت آموزش و پرورش شهرستان سرخه، شهرداری، فرمانداری، جمعیت هلال احمر، مديريت بحران ، مرکز فوریت های پزشکی 115، صداوسيما و سازمان آتش نشاني در دبستان شهید مدنی این شهر برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرخه در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای آن را فرهنگسازي مقابله با زلزله و كاهش خسارات در تمامي مدارس استان عنوان کرد و گفت: این مانور در راستای آگاهی بخشیدن بیشتر بین خانواده ها است.

ابوالقاسم بختیاری عنوان کرد: شناسايي حوادث و مقابله با آنان از مهمترين اصول مقابله با بحران ح

وادث است و در این خصوص كميته هاي آموزش امداد و نجات تبليغات و تجهيزات درمدارس، شیوه برخورد با حوادث و بعد آن را به مدیران و والدین آموزش داده اند.

وی همچنین این مانور را سرمشقی در مقابل برخورد با این چنین حوادث دانسته وافزود: افزايش سطح آگاهي دانش آموزان و فرهنگسازي در اين زمينه يك ضرورت است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرخه با بیان اینکه اين مانور همزمان با سراسر کشور در همه مدارس شهرستان برگزار شد، افزود: استانداردهای لازم رعايت شده و آموزش های لازم در لحظات وقوع سوانح و حوادث نیز برای دانش آموزان ارائه شود.

سرپرست جمعیت هلال احمر سرخه نیز در این گفتگو خاطر نشان کرد: آژیر اول برای پناه گیری و آژیر دوم برای خروج ایمن در محیط باز و منتظر ماند در فضای باز می باشد تا مقدار خسارت وارده را تخمین بزنند.

محمد حسین وطنی، با اشاره به اینکه این مانورها در سال باید چندین مرتبه تکرار شود، بیان داشت: در این مانور سه مصدوم فرضی داشتیم که با آمبولانس منتقل شدند.

در حاشیه برگزاری مانور نمایشگاه نقاشی با موضوع زلزله ، ایمنی نیز برپا شد.