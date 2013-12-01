به گزارش خبرنگار مهر ،عبدالحسین گرشاسبی عصریکشنبه در سومین نشست شورای سلامت شهرستان دیلم اظهار داشت: بایستی با اماکنی که در آنها انواع قلیان‌های میوه‌ای و معمولی برای مردم عرضه می‌شود برخورد شود و قلیان‌ها در آن محل‌ها جمع‌آوری شود.

وی بیان داشت: جلسه شورای سلامت شهرستان یکی از مهمترین جلساتی است که حقیقتا باید تقویت شود چرا که ابعادی که در بهداشت فردی، بهداشت محیط شهری و بهداشت عامه مردم مطرح میشود نه قابل تعامل و نه شوخی بردار است و نه چیزی است که ما بخواهیم با انتقاد با آن برخورد کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دیلم تصریح کرد: هرکدام از ما به عنوان مسئول و متولی امر بهداشت شهرستان بایستی دغدغه هایمان را در بالاترین سطح نسبت حوزه پیرامون شهرمان داشته باشیم و آنها را مطرح کنیم و از هیچ انتقادی واهمه نداشته باشیم.

گرشاسبی در ادامه اظهار داشت: مسافر یا گردشگری که کیلومترها مسافت را طی می‌کند که بیاید شهر ما را ببیند وقتی مشکلات بهداشتی را در شهر مشاهده کند قطعا مسئولین را زیر سئوال می‌برد.

لزوم آموزش چهره به چهره به مردم در خصوص بیماری دیابت

وی اذعان داشت: هفته آینده به اتفاق شهردار،شورای شهر،شبکه بهداشت، دامپزشکی و اداراتی که در حوزه بهداشت فردی دستشان در کار است یک جلسه کاملا تخصصی تشکیل شود و تمامی مشکلات بهداشتی شهر در این جلسه برسی و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات بهداشت پیشنهاد شود.

گرشاشبی خواستار تشکیل جلسه شورای سلامت فوق العاده در ماه آینده برای بررسی مسائل و مشکلات بهداشت محیط شهر دیلم شد.

معاون فرماندار دیلم ضمن تشکر از ارائه مطلب آموزشی دیابت اضافه کرد: بایستی زمینه آموزش فراگیر در رابطه با بیماری دیابت در بخش های مختلف جامعه را فراهم بیارویم و از طریق نصب بیل برد،بنر وتراکت،ارسال پیامک و آموزش چهره به چهره به مردم در خصوص بیماری دیابت آموزش و اطلاع رسانی کنیم.

گرشاسبی بر استفاده از ظروف گیاهی یکبار مصرف در رستوران ها و آش فروشی ها و درجاهایی که غذا رو به صورت آماده و گرم توزیع می کنند تاکید کرد و از مسئولین امر خواست تا در اسرع وقت نسبت به جمع آوری ظروف یک بار مصرف پلاستیکی در آش فروشی ها، رستوران ها و غذاهای بیرون بر اقدام کنند.

وی گفت: بررسی مشکلات بهداشت مساجد از سوی شبکه بهداشت کار خیلی خوبی است که انجام شده ولی کافی نیست و باید بررسی و پیگیری بیشتری صورت گیرد و مشخص شود مشکلات حل شده یا نشده، متولی این امر مشخص شده و اعتبار آن تامین شده یا خیر.

لزوم بررسی شیوع تب مالت از سوی شبکه دامپزشکی شهرستان

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما بحث بهداشت مدارس است که آموزش پرورش و شبکه بهداشت باید نظارت مداوم و در یک دوره زمانبندی مشخص از تمامی مدارس شهرستان به صورت سرزده انجام دهند.

معاون فرماندار دیلم خواستار بررسی شیوع تب مالت از سوی شبکه دامپزشکی شهرستان شد و از شبکه بهداشت خواست پیامهای بهداشتی کوتاه را جهت درج در سربرگ مکاتبات ادارای به ادارات ارسال نماید.

وی اظهار داشت: پیشگیری مهمترین گام در جهت ارتقای شاخص های سلامت جامعه است و در سه سطح بهبود سبک زندگی(ورزش، تغذیه و کاهش استرس)،تشخیص به موقع بیماری و کاهش عوارض بیماری که میتوان به عنوان یکی از مهمترین ها اقدامات به آن پرداخت.

گرشاسبی در بحث دفع زباله تاکید کرد: پاکبانان و کارگران شهرداری حتما باید در هنگام جمع آوری و حمل زباله لباس مخصوص، دستکش و کلاه بپوشند و بهداشت فردی رو در هنگام جمع آوری زباله رعایت کنند.