اسامی غیرمتعارف واحدهای صنفی نوشهر پایش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مشایخ امام جمعه نوشهر شامگاه یکشنبه در این نشست گفت: صرفا ایرانی بودن اسامی نشان از متعارف بودن آن نیست چرا که ممکن است ریشه در دوران آتش پرستی داشته باشد و بنابراین اینگونه اسامی نامتعارف هستند.

وی افزود: هدف از اصلاح واژگان مبارزه با استکبار فرهنگی جهانی است که باید جلوی آن گرفته شود.

وی اظهار داشت: استکبار حتی از طریق واژگان خود سعی در تخریب فرهنگ اسلامی ما دارد و باید در این زمینه هشیار باشیم و با آن مبارزه کنیم.

همچنین تاکید کرد: هر آنچه با دین اسلام مغایرت داشته باشد و نفوذ از سمت دشمن باشد بیگانه است و این برای ما قابل پذیرش نیست و باید از ما دور شود.

فرماندار نوشهر در ادامه گفت: اسامی و نام های خارجی باید در ابتدا مورد پایش قرار گیرند و اگر از نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکلی نداشتند فعالیت انها بلا مانع است ولی اگر دارای اشکال بود باید نسبت به رفع اشکالات موجود آن اقدام شود.

محمد علی قمی اویلی افزود: باید آنچه که متعارف با فرهنگ اسلامی ما هستند به آن توجه بیشتری شود و نسبت به اشاعه بیشتر فرهنگ اسلامی تلاش شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر نیز بیان داشت: واحدهای صنفی سطح شهر نباید از اسامی غیرمتعارف برای تابلوهای محل کسب خود استفاده کنند و باید آنچه مطابق با فرهنگ اسلامی است مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام حسن توپاحیدری با ابرازخرسندی از همکاری بسیار مطلوب اماکن و جهانگردی با اداره ارشاد نوشهر افزود: باید همواره در این خصوص نظارت مستمر و همیشگی وجود داشته باشد.

اسامی واحدهای صنفی نوشهر پایش می شوند

در ادامه همچنین رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت نوشهر با بیان اینکه 6 هزار واحد صنفی در نوشهر فعالیت دارند اظهار داشت:پایش درباره اسامی سردرب ها ، تابلوها و عناوین واحدهای صنفی در نوشهر در حال انجام است.

جهانگیر بائی لاشک گفت: پس از پایش اسامی از اداره ارشاد اسلامی نوشهر استعلام لازم گرفته می شود تا اگر اسمی غیرمتعارف باشد نسبت به اصلاح آن اقدامات لازم انجام گیرد وبیش از یکصد و ده میلیون نفر در جهان به زبان فارسی صحبت می کنند که البته این رقم شامل مردم ایران نیز می شود.

علی کیالاشکی رئیس دانشگاه آزاد نوشهر نیز گفت: زبان فارسی در بین مردم کشورهایی همچون تاجیکستان در بیش پنج میلیون نفر جمعیت، افغانستان با 20 میلیون نفر ، ازبکستان در بین هفت میلیون نفر رایج است و به زبان فارسی صحبت می شود.

وی با بیان اینکه زبان فارسی چهارمین زبان پرکاربر در دنیای وب است گفت: مجبور هستیم برخی واژگان را بپذیریم و هر چه جلوتر می رویم واژگان جدیدی ناخواسته به وجود می آیند و بنابراین نقش باید حفظ واژگان متعارف خودمان باشد.

همچنین موضوع نقش عوامل مختلف اجتماعی در ناهنجاری های نوجوانان و جوانان نیز مورد بحث و تبادل نظر گرفت که در جلسه بعدی نسبت به کشف عوامل ،آسیب شناسی و راه حل در جهت مقابله با آسیب ها ارائه خواهد شد.