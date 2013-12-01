طرح " قدمهای آسمانی تا امام مهربانی" در شش استان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی شامگاه یکشنبه در نشست برنامه ریزی طرح قدمهای آسمانی در استان افزود: زائران استانهای مازندران، سمنان، گلستان، استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در این طرح شرکت می کنند.

وی اظهار داشت: یکی از حرکتهای ارزشمندی که در کشور از سالهای گذشته در برخی استانهای کشور بصورت مردمی شروع شد، حرکت کاروانهای پیاده به حرم امام رضا (ع) در ایام شهادت این امام همام بوده است.

وی عنوان کرد: در سالهای گذشته حدود 140 هزار زائر به صورت پیاده روی به سمت حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) حرکت کردند و سازمان اوقاف نیز یکی از ظرفیتهایی که در مسیر این کاروانها دارد، بحث امامزادگان و حسینیه هاست.

حجت الاسلام شرفخانی افزود: در این اماکن متبرکه می توان برای این کاروان پیاده طرح استقبال و خدمت رسانی را اجرا کرد.

معاون اوقاف و امور خیریه کشور هدف از طرح قدمهای آسمانی تا امام مهربانی را خدمت رسانی به زائران و کاروانهای پیاده حرم امام رضا (ع) بیان کرد.

وی گفت: شور و عشقی که به خاندان اهل بیت وجود دارد بصورت میقات الرضا در این مسیر انجام می شود و خدمت رسانی، اسکان، فعالیتهای فرهنگی در بقاع متبرکه و امامزادگان انجام می شود.

شرفخانی افزود: در این راستا، حرکت کاروانها از شش استان انجام می شود.