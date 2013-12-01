به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: فردی که به شعب قضایی مراجعه می کند انتظار و امید دارد به حقی که دارد، برسد.

وی اضافه کرد: قضات تلاش کنند تا حد امکان از حبس فرستادن کسانی که مستحق زندان نیستند، پرهیز کرده و با اجرای صحیح قانون یک نقش میانجی گری که رفاه عمومی را به دنبال داشته باشد، در پیش گیرند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: قوه قضاییه در اجرای عدالت و برخورد با مخلان امنیت و رفاه عمومی به همکاری همه آحاد جامعه نیاز دارد.

لزوم توجه ویژه به ظرفیت‌های بالقوه شهرستان گناوه

بحرانی به ظرفیت های بالقوه شهرستان گناوه اشاره کرد و ادامه داد: این شهرستان از جمله شهرستان های استان بوشهر است که باید توجه ویژه ای به آن شود.

وی تصریح کرد: باید از این ظرفیت ها به نحو مطلوب بهره گرفت و این منطقه را از لحاظ کسب و کار سنتی خارج و رونق مضاعفی دهیم.

بحرانی اضافه کرد: مسئولان باید بسته های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که پیامد آن یک آرامش و رفاه عمومی و اشتغال پایدار برای مردم این شهرستان باشد را تدوین و دراجرای آن بکوشند.

وی با قدردانی از تلاش و زحمات رئیس سابق دادگستری و دادستان گناوه گفت: برای انتخاب این افراد در شهرستان گناوه معیار و شاخصه‌های لازمی که قضات داشته باشند، مد نظر قرار بود که آنان به خوبی ایفای نقش کردند.

لزوم تامین امکانات رفاهی در سالن انتظار ادارات

فرماندار شهرستان گناوه گفت: تکریم ارباب رجوع مدنظر مسئولان و کارکنان ادارت و نهاد های این شهرستان باشد.

غلامعلی حبیبی منش در این جلسه اظهار داشت: مسئولان و شهرداران منطقه ظرف مدت یک هفته طرح های خود را به فرمانداری ارائه کنند تا برای تخصیص بودجه سال 93 به استانداری ارسال شود.

فرماندار شهرستان گناوه در ادامه خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع مدنظر مسئولان و کارکنان ادارت و نهادهای این شهرستان باشد.

وی ادامه داد: این تکریم باید به گونه ای باشد که همه ابعاد آن از جمله تامین امکانات رفاهی در سالن انتظار و در دسترس قرار دادن روزنامه به مراجعه کنندگان مورد توجه قرارگیرد.

فرماندار گناوه بیان داشت: از مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان می خواهم براساس وظایف تعیین شده پاسخگوی مراجعه کنندگان باشند و از کارهایی که از اختیارات آنان بوده و جزیی است به فرمانداری ارجاع ندهند.

لزوم تلاش همگانی برای اجرای قانون و عدالت در جامعه

امام جمعه موقت گناوه گفت: دین مبین اسلام تاکید جدی بر اجرای قانون و عدالت دارد که قضات دراین زمینه وظیفه و رسالت خطیری برعهده دارند.

حجت الاسلام عبدالعلی بدری گفت: بحث قضا و قضاوت اگرچه مهم است اما خیلی حساس و خطرناک است و باید قضات با اصل بی طرفی در اجرای عدالت ورزی تلاش وهمت کنند.

در پایان از مسلم ذاکری رییس دادگستری و جمالی دادستان سابق گناوه قدردانی و داریوش قاسمی زاده و خدارحم گزدرازی به عنوان رئیس جدید دادگستری و دادستان این شهرستان معرفی شدند