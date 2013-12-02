108 هزار شناسه الکترونیک به اشخاص حقوقی اختصاص یافت/ محدودیت فعالیت بدون شناسه

احمد بزرگیان در گفتگو با حبرنگار مهر، با بیان اینکه برای اولین بار در کشور 108 هزار شناسه ملی الکترونیکی به اشخاص حقوقی تعلق گرفته و سازمان ثبت اسناد مسئولیت این پروژه را عهده دار است، اظهار داشت: برابر قانون هیچ شخصیت حقوقی بی نیاز از این شناسه نخواهد بود و براین اساس تاکنون 108 هزار شخصیت حقوقی بخش دولتی و خصوصی شناسه ملی الکترونیکی دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه شناسه ملی الکترونیکی مانند کدملی برای اشخاص حقوقی عمل می کند، ادامه داد: کلیه اشخاص حقوقی، سازمانها و دستگاهها بدون داشتن این شناسه حق فعالیت در فضای مجازی و انجام معامله آنلاین و غیر آنلاین را ندارند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: این یک شناسه الکترونیکی است که برای شناسایی تمامی اشخاص حقوقی صادر می شود و تاکنون نیز 108 هزار شناسه به واجدین شرایط اختصاص یافته و تمامی اشخاص حقوقی باید برای کسب و کار خود از این شناسه استفاده کنند.

بزرگیان خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه و اهداف مدنظر آن از جمله توسعه و رونق کسب وکار، بزودی تمامی اشخاص حقوقی و اصناف و سازمانها و دستگاههای متعدد شناسه ملی الکترونیکی دریافت خواهند کرد.