  1. دانشگاه و فناوری
۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۸:۵۷

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک:

108 هزار شناسه الکترونیک به اشخاص حقوقی اختصاص یافت/ محدودیت فعالیت بدون شناسه

108 هزار شناسه الکترونیک به اشخاص حقوقی اختصاص یافت/ محدودیت فعالیت بدون شناسه

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک از اختصاص 108 هزار شناسه ملی الکترونیکی به اشخاص حقوقی و واحدهای صنفی خبر داد و گفت: برابر قانون هیچ شخصیت حقوقی بی نیاز از این شناسه ملی نخواهد بود.

احمد بزرگیان در گفتگو با حبرنگار مهر، با بیان اینکه برای اولین بار در کشور 108 هزار شناسه ملی الکترونیکی به اشخاص حقوقی تعلق گرفته و سازمان ثبت اسناد مسئولیت این پروژه را عهده دار است، اظهار داشت: برابر قانون هیچ شخصیت حقوقی بی نیاز از این شناسه نخواهد بود و براین اساس تاکنون 108 هزار شخصیت حقوقی بخش دولتی و خصوصی شناسه ملی الکترونیکی دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه شناسه ملی الکترونیکی مانند کدملی برای اشخاص حقوقی عمل می کند، ادامه داد: کلیه اشخاص حقوقی، سازمانها و دستگاهها بدون داشتن این شناسه حق فعالیت در فضای مجازی و انجام معامله آنلاین و غیر آنلاین را ندارند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: این یک شناسه الکترونیکی است که برای شناسایی تمامی اشخاص حقوقی صادر می شود و تاکنون نیز 108 هزار شناسه به واجدین شرایط اختصاص یافته و تمامی اشخاص حقوقی باید برای کسب و کار خود از این شناسه استفاده کنند.

بزرگیان خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه و اهداف مدنظر آن از جمله توسعه و رونق کسب وکار، بزودی تمامی اشخاص حقوقی و اصناف و سازمانها و دستگاههای متعدد شناسه ملی الکترونیکی دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 2186834

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