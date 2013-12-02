خانه بهداشت روستای "چم چنگ"سامان در حال تخریب است/ سقفی که هر لحظه ممکن است فروریزد

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای جنوب غربی کشور است که بسیاری از جمعیت آن روستایی است.این استان دارای بیش از 800 روستا است که در مناطق مختلف استان پراکنده است و شهرستان لردگان دارای بیشترین تعداد روستا در این استان است.

شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری نیز یکی شهرستانهایی است که دارای روستاهای کوچک و بزرگ در کنار یکدیگر است.

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها توسط خانه های بهداشت انجام می شود که بسیاری از از خانه های بهداشت در استان چهارمحال و بختیاری به علت داشتن قدمت بالا در ساختمان در حال تخریب هستند ومشکلات بسیاری را برای مراجعه کنندگان این مراکز ایجاد کرده است.

خانه بهداشت دهستان چم چنگ سومین خانه بهداشت در شهرستان سامان است که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در حال حاضر در حال تخریب است.

خانه بهداشت دهستان چم چنگ به پنچ روستا و مجموعه تفریحی و گردشگری زاگرس خدمات رسانی می کند، این خانه بهداشت به روستا های چم چنگ، ایلبیگی، چم عالی، چم جنگل، چم خلیفه و مجموعه تفریحی و گردشگری زاگرس خدمات درمانی ارائه می کند.

در این خانه بهداشت امکاناتی بسیار کمی دارد و مردم کل این دهستان نارضایتی زیادی در مورد خدمات رسانی و نبود امکانات در این خانه بهداشت را دارند. به رغم بازدید متعدد مسئولین استانی و شهرستانی هیچ گونه اقدامی در خصوص بازسازی و مرمت این واحد درمانی صورت نگرفته است.

حسینی یکی از مراجعه کنندگان این خانه بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در خانه بهداشت روستای چم جنگ امکاناتی چندانی وجود ندارد، اظهار داشت: در زمانی که دکتر در خانه بهداشت وجود دارد همه مردم باید در حیاط خانه بهداشت حضور داشته باشند.

وی افزود: جوابگوی نیاز اهالی منطقه نیست.

وی با بیان اینکه برای مهر کردن دفترچه و مراجعه به دکتر متخصص در مرکز استان باید اهالی روستای چم چنگ و روستای تحت پوشش این خانه بهداشت به مرکز بهداشت روستای سوادجان یا هوره مراجعه کنند، بیان داشت: از مسئولین استان و شهرستان خواستار این هستیم که خانه بهداشت این منطقه را مورد توجه قرار دهند و در راستای نوسازی و افزودن امکانات آن اقدام کنند.

دهیار روستای چم جنگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خانه بهداشت این روستا امکانات چندانی وجود ندارد، اظهار داشت: دیوار های این خانه بهداشت مخروبه هستند و سقف این خانه بهداشت در حال فرو ریختن است.

سید حسن موسوی با اشاره بر اینکه در سال 90، پروانه ساخت برای ساخت خانه بهداشت خواسته شد که صادر شود، بیان داشت: تمام مسئولین استان از نزدیک از خانه بهداشت چم چنگ بازدید کردند و در جریان مشکلات خانه بهداشت قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه خانه بهداشت روستا چم جنگ محور روستای های چم جنگ، چم عالی، چم جنگل، چم خلیفه و ایل بیگی و مجتمع تفریحی زاگرس است ، بیان داشت: این روستا دارای جمعیت یک هزار و 704 نفر است که مرکز دهستان چم ها است.

موسوی با اشاره بر اینکه از مسئولین انتظار می رود که خانه بهداشت روستای چم جنگ به مرکز بهداشت ارتقاء یابد، اذعان داشت: این خانه بهداشت در شان مردم این روستا و روستا های همجوار نیست.

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گزارش از زهرا مرادی