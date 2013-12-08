  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۵

یک مقام مسئول خبر داد:

حذف موانع تحریم از دانشگاههای شهیدبهشتی و شریف

حذف موانع تحریم از دانشگاههای شهیدبهشتی و شریف

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم با تاکید بر اینکه توافق ژنو در رفع تحریم دو دانشگاه بزرگ کشور تاثیر دارد، گفت: با توافق ژنو، حذف موانع در مقابل دانشگاههای تحریم شده صورت می گیرد.

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قطع تحریم برخی دانشگاههای ایران توسط کشورهای خارجی، گفت: تاکنون در زمینه قطع تحریم برخی دانشگاهها از جمله شهید بهشتی و صنعتی شریف تصمیم گیری نشده اما توافق ژنو در حذف این موانع صد در صد تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: تاکنون نگاه به همکاریهای علمی با ایران تا حدود زیادی تحت تاثیر ملاحظات امنیتی و مداخلات و مباحث سیاسی قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با بیان اینکه اگر این وضعیت به سمت دیپلماسی آکادمیک تغییر جهت دهد، تحریمها از دانشگاههای نامبرده برداشته می شود، ادامه داد: دلیل تحریم دانشگاه شهید بهشتی صرفاً در چارچوب فعالیتهای هسته ای است؛ اما با روشنگری که در توافق ژنو صورت گرفت به نظر می رسد تاثیراتی را در حذف تحریمها خواهیم دید.

قربانی گفت: اتفاقات اخیر ژنو راه را برای رفع تحریمها از دانشمندان هسته ای ایران هموار خواهد کرد و باید بدانند حتی فعالیتهای هسته ای دانشمندانمان هم صلح آمیز است.

کد مطلب 2186851

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