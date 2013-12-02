دیدار ظریف با پادشاه و وزیر خارجه عمان

به گزارش خبرگزاری مهر،وزیر امور خارجه کشورمان در ملاقات با پادشاه عمان پیام گرم و سلامهای روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران را به سلطان قابوس ابلاغ کرد.



وی با اشاره به سفر اخیر سلطان قابوس به تهران در جهت استمرار گسترش تقویت مناسبات فی مابین ، افزود : جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اصولی خود مبتنی بر حسن همجواری و اهمیت به روابط با کشورهای منطقه ، برای عمان بعنوان یک همسایه خوب احترام خاصی قائل است.



ظریف با اشاره به همکاریهای گسترده جمهوری اسلامی ایران و عمان در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، همچنین همکاریهای چند جانبه و منطقه ای و رایزنی و هماهنگی در عرصه های بین المللی ، آمادگی کشورمان را برای توسعه هر چه بیشتر همکاری ها با عمان اعلام داشت.



سلطان قابوس نیز د ر این دیدار متقابلا خواستار ابلاغ سلامهای گرم وی به روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران شد



وی با اشاره به روابط بسیار خوب تهران – مسقط ، تقویت و تحکیم بیش از پیش مناسبات را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد که به روابط میان دو کشور و پیوندهای مردم دو کشور افتخار می کنیم.



وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان نیز در دیداری جداگانه ضمن مرور روند پیشرفت همکاریهای فی ما بین در کلیه زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی ، راههای تقویت این همکاریها و طراحی همکاری های جدید را بررسی و تاکید قرار دادند



محمد جواد ظریف و یوسف بن علوی ضمن رایزنی پیرامون تحولات مهم منطقه ا ی از جمله بحران سوریه ، بحرین ، خاورمیانه و فلسطین ضرورت همکاری در جهت کمک به حل و فصل بحرانها و مقابله با افراط گرایی تاکید نمودند



بررسی توافقات دو کشور در حوزه های انرژی و حمل و نقل بصورت دو جانبه و چند جانبه از جمله مسئله خط لوله و حمل و نقل و ترانزیت و راه آهن از جمله محورهای مذاکرات دو وزیر در این دیدار بود و طرفین ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت این طرحها در خصوص چگونگی تصریع در اجرای آنها تبادل نظر کردند



ظریف و یوسف بن علوی با تاکید بر ضرورت استمرار رایزنی های فی ما بین همکاری این کشور بصورت دو جانبه ، چند جانبه ، منطقه ای را بنفع دو کشور و تثبیت ثبات ، امنیت ، توسعه و رفاه منطقه توصیف کردند



در این ملاقات توافق هسته ای ایران و 1+5 در ژنو بعنوان گامی بلند در راستای اعتماد سازی در منطقه مورد توجه قرار گرفت .