طاهره علوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: آموزش مهارت‌های زندگی یکی از برنامه‌هایی است که از سال‌ها قبل برای مهدکودک‌ها مدارس و دانشگاه‌ها با همکاری خود ارگان مورد نظر انجام می دهیم.

علوی ابراز کرد: در مهدها این آموزش‌ها را برای والدین و مربیان در مدارس برای دانش‌آموزان و در دانشگاه‌ها برای دانشجویان در نظر گرفتیم.

وی عنوان کرد: البته آموزش و پرورش بعد از دو سال از فعالیت و آموزش های ما خودش متولی آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان شد.

علوی اظهار کرد: در دانشگاه‌ها دو کتاب مطالعه و کار داریم که به دانشجویان آموزش داده می‌شود و طی تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه، استاد، پکیج آموزشی و حق‌الزحمه استاد را ما متقبل شده و کار اطلاع رسانی و کلاس بندی دانشجویان را دانشگاه بر عهده می‌گیرد.

کارشناس پیشگیری از آسیب‌های بهزیستی خراسان رضوی عنوان کرد: این آموزش‌ها بر اساس نیاز سنجی و فوق برنامه با هدف بالا بردن سطح آگاهی دانشجویان از مهارت های زندگی و آمادگی برای مشکلات زندگی به آنها داده می شود.

علوی با شاره به همکاری همه دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی و دولتی در اجرای این آموزش ها اظهار کرد: قبل از شروع کلاس ها و بعد از اتمام آن استاد از دانشجویان آزمون می گیرد تا سطح ارتقاء مهارت های زندگی در آنها سنجیده شود.

وی افزود: بعد از اتمام دوره های آموزشی تمام مستندات اعم از فرم های پیش آزمون و پس آزمون ، فرم نظر سنجی و حضور غیاب از لحاظ کیفیت و کمیت جمع آوری شده و به بهزیستی کل کشور ارسال می شود تا عملکرد بررسی شود.

علوی تصریح کرد: در این بررسی ها عمکرد خراسان رضوی در بالا بردن سطح مهارت های زندگی دانشجویان رتبه دوم را در کشور کسب کرد.