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۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۹:۲۶

گرزین:

قانون جذب سه درصد معلولان در ادارات دولتی محقق شود

قانون جذب سه درصد معلولان در ادارات دولتی محقق شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رییس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: قانون جذب سه درصد معلولان در ادارات دولتی باید توسط همه نهاد ها و سازمان ها اجرایی شود.

به گزارش خبرنگارمهر، ناصر گرزین شامگاه پکشنبه در حاشیه بزرگداشت روز جهانی معلولین در انجمن معلولین همت گرگان بیان کرد: معلولان بیشتر از 10 درصد افراد جامعه را تشکیل می دهند و ما در قبال این بخش از جامعه باید توانمندی ها و ظرفیت های آنان را شناسایی کنیم و در رفع مشکلاتشان بکوشیم.

وی با اشاره به این که  سطح آگاهی عموم جامعه و مسوولان نسبت به نیازها و توانمندی های معلولان باید ارتقا یابد گفت:  معلولان ما در جامعه در حال حاضر با مشکلات اشتغال، تردد در محیط و مشکلات دیگر روبه رو هستند که حل بخشی از این مشکلات به مدیران شهری و قسمتی  هم به دیگر نهادها و سازمان های مسئول برمی گردد .

وی تصریح کرد: باید بتوانیم در جلسات مختلف مسائل و مشکلات این بخش از جامعه را هم احصا کنیم و ودر جهت حل مشکلات آن ها اقدام لازم را انجام دهیم .

گرزین در ادامه افزود: در بودجه 93 تلاش می کنیم این بخش از جامعه توسط شورا و شهرداری به صورت ویژه تری دیده شوند و امیدوار هستیم که مسئولان و مدیران انجمن های معلولین شهرستان نیز از ظرفیت مدیران شهری بیشتر استفاده کنند و بزرگداشت این روز منجر به حل مشکلات معلولان شود.

کد مطلب 2186871

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