نیاز به70 میلیارد تومان برای دفع آبهای سطحی در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر که با موضوعیت آبگرفتگی معابر سطح شهر و با حضور معاونان خدمات شهری، اداری مالی و فضای سبز شهرداری آبادان برگزار شد از موضوع فاضلاب و آبهای سطحی به عنوان مهمترین مشکلات شهر آبادان نام برد و افزود: از زمان شکل گیری بازسازی موضوع شبکه فاضلاب به صورت اساسی حل نشد و مشکلات پیرامونی آن تاکنون ادامه دارد، بودجه آنجایی که باید سرمایه گذاری وکار می شد انجام نگرفت.



وی اظهار کرد: ما وارث شهری هستیم که فاضلاب و سیستم جمع آوری آبهای سطحی آن مشکل دارند. با پیگیریهای انجام شده در دور سوم شورا تعداد دستگاه های پمپاژ از 10 عدد به ا8 عدد افزایش یافت و به رغم تکمیل نشدن کار مطالعات طرح اصلاح کانالهای دفع آبهای سطحی، همان اندک مشاوره ای هم که ارائه شده بود به طور کامل اجرا نشد.



بهشتی با بیان اینکه تنها 40 درصد از همان مطالعات اندک اجرایی شد، تصریح کرد: موضوع آبهای سطحی و شبکه فاضلاب قابل تفکیک نیست به همین دلیل با توجه به کمبودهایی که شهرداری و آبفا در مباحث یاد شده دارند باید از امکانات یکدیگر استفاده کنند.



نفود آب باران به خانه های مردم



رئیس شورای شهر آبادان یادآور شد: در بارش نخست باران، مشکل حادی وجود نداشت اما در روز دوم که میزان بارندگی به بیش از 94 میلی متر رسید؛ ایستگاه های پمپاژ شهرداری و آبفا ممکن است درست کار نکرده باشند و آب به درون منازل مردم نفوذ کرد.



بهشتی با بیان اینکه تاکنون دو جلسه رسمی در شورا و سه جلسه در شهرداری در خصوص آبگرفتگی معابر سطح شهر برگزار کرده ایم، ادامه داد: در این جلسات موضوع لایروبی مجدد انهار و کانالهای سطح شهر مصوب و هم اینک نیز در حال اجرا است.



وی گفت: از محل ۲۰۰ میلیون تومانی که بابت خرید لوله آزبست سایز ۵۰۰ مصوب شده بود، تعدادی لوله خریداری و در نقاط بحرانی شهر همچون کوی کارگر، خیابان امام، سی و چهل متری ذوالفقاری پس از بارندگی کار گذاشته شد.



به گفته بهشتی، خرید و نصب دستگاه های پمپاژی که قدرت پمپاژ بالای آب را داشته باشند نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفت که همین اینک در حال انجام است.



وی افزود: همچنین مقرر داشتیم تا از محل اعتبار پل روگذر میدان طیب مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای لوله گذاری شهری جابه جا شود که این موضوع به هماهنگی و اطلاع استانداری خوزستان شکل گرفت.



برخی خانه ها هنوز دچار آبگرفتگی هستند



رئیس شورای شهر آبادان با اشاره به اینکه هنوز در برخی از نقاط شهری، فاضلاب در منازل مردم نفوذ کرده است، عنوان کرد: مسئولان باید فکری به حال شبکه فاضلاب شهری کنند.



مسئولان آبفای شهرستان و استان خوزستان به هیچ وجه جوابگو نیستند. تلفن 122 آبفا که برای پاسخگویی پیش بینی شده هم به هیچ وجه پاسخی از آن شنیده نمی شود. اینگونه نمی شود مشکلات مردم را پیگیری کرد.10 روز است که از بارندگی می گذرد اما برخی از خانه ها هنوز دچار آبگرفتگی هستند.