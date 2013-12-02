به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آکولون (Aculon) اعلام کرد که جدیدترین سیستم تمیزکاری سطحی نانو مقیاس خود را به بازار عرضه کرده است. در این دستگاه که به Aculon E شهرت دارد از فناوریTMC یا کمپلکس فلز انتقالی استفاده شده‌ است.

با استفاده از این فناوری که بخشی از نوآوری شرکت آکولون است، می‌توان سطوح آبگریز و روغن‌گریز ایجاد کرد. این دستگاه می‌تواند با یک فرآیند بسیار ساده روی سطوح مختلف نظیر فلزات، پلاستیک‌ها، شیشه، اپوکسی‌ها و سطوح چاپ شده خواص آبگریزی و روغن‌گریزی ایجاد کند.

برخلاف فناوری‌های رایج برای تولید سطوح آبگریز، این فناوری تنها در یک مرحله می‌تواند پوشش مورد نظر را روی سطوح ایجاد کند. پوشش نهایی یک لایه بسیار نازک بوده که کاملا بی‌رنگ است و برای ایجاد آن نیاز به ابزار و تجهیزات پیچیده نیست. استفاده از این پوشش آبگریز و روغن‌گریز بسیار ساده است بنابراین برای استفاده در حوزه‌های مختلف بسیار ایده‌آل است. از این پوشش می‌توان در الکترونیک، اپتیک و کالاهای مصرفی استفاده کرد.

